Selçuk Özdağ'a saldırıda 3 kişi daha tutuklandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi 19 Ocak'ta tutuklanmıştı. Firari durumdaki 5 şüpheli de dün gözaltına alındı.

3 KİŞİ DAHA 'KASTEN YARALAMA' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, 3 şüphelinin "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına, diğer 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Soruşturmada bu şüphelilerle birlikte tutuklu sayısı 5 oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı