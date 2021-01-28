Selçuk Özdağ'a saldırıda 3 kişi daha tutuklandı
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Selçuk Özdağ'a saldırıda 3 kişi daha tutuklandı

28.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:32

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi 19 Ocak'ta tutuklanmıştı. Firari durumdaki 5 şüpheli de dün gözaltına alındı.

3 KİŞİ DAHA 'KASTEN YARALAMA' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, 3 şüphelinin "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına, diğer 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Soruşturmada bu şüphelilerle birlikte tutuklu sayısı 5 oldu.

Selçuk Özdağ'a saldırıda 3 kişi daha tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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