Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz
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Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz

Gelecek Partisi, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Partiden paylaşılan açıklamada Baro kınanırken, "Marjinal olan kesimlerin inananların değerlerine yönelik saldırılarını bir kez daha şiddetle kınıyoruz" denildi.

Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz
27.04.2020 21:22 | Son Güncelleme: 27.04.2020 21:38

Ankara Barosu yöneticilerinin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamalarının ardından Erbaş'a destek yağdı. Bu desteklerden biri de eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi'nden geldi.

ANKARA BAROSU, ERBAŞ'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma Hutbesi'nde ''İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor, lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor'' ifadelerini kullanmıştı. Ankara Barosu da, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı insanlığın bir kesimini aşağılayıp kitlelere hedef göstermekle suçlayıp ''Sesi çağlar öncesinden gelen şahıs" nitelemesi yapmıştı.

GELECEK PARTİSİ, ALİ ERBAŞ'A DESTEK VERDİ

Gelecek Partisi, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için, "Çağlar öncesinden gelen ses" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla Erbaş'a destek verildi.

"İslami Değerleri Hedef Alan Zihniyeti Şiddetle Kınıyoruz!" başlığıyla paylaşılan metin şöyle:

"Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk cumasında, insan fıtratı ve İslam'ın yaratılış kanunları üzerine temsili bir hutbe irad etmiştir. Hutbede, bütün bir insanlığın tarih boyunca insan onur ve şerefini, aile, nesil ve toplumu koruma amacıyla üzerinde ortaklaştığı evrensel yasaklar ve ahlak ilkelerinden bahsetmiştir.

"BİR KISIM TOPLULUKLARDAN BAHSETMEK ANLAMINA GELİR"

Evrensel olarak tarihin her safhası ve döneminde yasak kılınan eylemleri konu etmek, elbette bu eylemlerin içinde olan bir kısım insan topluluklarından da bahsetmek anlamına gelmektedir.

Bunun üzerine maalesef, hukukla bağlantılı bir kısım sivil toplum örgütlerinin marjinal yönetimleri eliyle hazırlandığı belli olan ve kamuoyunda öfkeyle karşılanan açıklamalar gündeme yansımıştır.

"METNİN 'HUKUÇULAR'IN ELİNDEN ÇIKMIŞ OLMASI ÜRKÜTÜCÜDÜR"

Diyanet İşleri Başkanı'nın "nefret ve ayrımcılık suçu" işlediği iddialarını merkeze alır görünmekle birlikte, özellikle Ankara Barosu'nun açıklaması İslami değerleri ve dinin kaynaklarını hedef alan galiz düşmanlık ifadeleriyle doludur. Üstelik halkın çoğunluğunun değerlerine saldırı açısından da asıl nefret ve ayrımcılık suçunu içermekte, her seferinde şikayet ettiğimiz toplumsal kutuplaşmaları da körüklemeye matuftur. Böyle bir metnin "hukukçular"ın elinden çıkmış olması da ayrıca ürkütücüdür. Toplumun geniş kesimlerinin değer ve inançlarına ideoloji yüklü bir öfke ve nefret nöbeti esnasında yazıldığı belli olan bu metinler, bir de "insanlık onuru"ndan dem vurmaktadır.

Bütün bunlarla birlikte, yerkürenin ve insanlık coğrafyasının her zerresinde salgın kriziyle boğuşulduğu günlerden geçtiğimiz ve mübarek Ramazan ayının ilk gününü idrak ettiğimiz bir dönemde, herkesin hikmet ve basireti kuşanması bir gerekliliktir. Konuların zamanlaması da, gündeme alınış şekli de ayrı bir hikmeti gerektirmektedir.

KUTUPLAŞMALARDAN UZAK DURMA ÇAĞRISI

Ramazanın bereketiyle moral bulmaya çalıştığımız bugünlerde, aile değerlerimizi sarsan, dini duygularımızı rencide eden, toplumsal dayanışma bilincimizi zayıflatan ve yeni kutuplaşmalara sebep olan tartışma ve polemiklerden uzak durmak toplumun geniş kesimlerinin önceliği olmalıdır.

Hukukla ilgili sivil toplum kuruluşları da, idarecilerini seçerken, öncelikli görevlerinin dini değerlerle değil, adaletsizliklerle mücadele olduğunun bilincinde olan kadroları tercih etmelidirler.

Toplumun geniş kesimlerine "Gün; kutuplaşmalarla enerji kaybetme değil; ortak manevi değerlerimize ve ortak gelecek anlayışımıza saygı göstererek omuz omuza verme günüdür" diyor ve sesleri çok çıkan ama hakikatte marjinal olan kesimlerin inananların değerlerine yönelik saldırılarını bir kez daha şiddetle kınıyoruz."

Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz

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