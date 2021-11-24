KIRKLARELİ (Habermetre) - Geleceğin ve ilklerin Osb' si Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi her alanda büyümeye devam ediyor…

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Valimiz Sayın Osman BİLGİN'in başkanlığında, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Kahraman, Kırklareli OSB Müdürü Sebahattin Dönmez, Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ersoy Canberk ve Milli Emlak Müdürü Uğur Aydın'ın katılımlarıyla 24 Kasım 2021 Çarşamba günü Valilik makamında imzalanan protokol ile Kırklareli Organize Sanayi Bölgesine 1400 dekar Genişleme Alanı arazisinin devri gerçekleştirildi.

İlimize hayırlı olsun...

Her şey Kırklareli için...

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