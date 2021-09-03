Geleceğin oyuncuları için çocuk eğlence merkeziyle iş birliği

Türkiye'nin Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, Türkiye'nin Oyunculuk ve Yazarlık Atölyesi olan Erbulak Evi ile iş birliği yaptığını açıkladı.

Türkiye'nin Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, Türkiye'nin Oyunculuk ve Yazarlık Atölyesi olan Erbulak Evi ile iş birliği yaptığını açıkladı. Erbulak Evi'nin hayata geçireceği Oyunculuk Okulu eğitimleri, KidZania İstanbul'un şehir meydanındaki tiyatrosunda yapılacak. Çocukların Ayşe Erbulak, Sevinç Erbulak, Özden Özgürdal, Dağhan Külegeç başta olmak üzere sanatçılarından ders alırken, dans edip şarkı söyleyeceği, sahne üstünde doğaçlama yapacağı belirtildi.

KidZania İstanbul, Oyunculuk ve Yazarlık Atölyesi olan Erbulak Evi ile iş birliği yaptığını açıkladı. Erbulak Evi'nin hayata geçireceği Oyunculuk Okulu eğitimleri KidZania İstanbul'un şehir meydanındaki tiyatrosunda yapılacak. Bu sayede 1-14 yaşındaki çocukların Ayşe Erbulak, Sevinç Erbulak, Özden Özgürdal, Dağhan Külegeç gibi sanatçılarından ders alırken, dans edip şarkı söyleyeceği ve sahne üstünde doğaçlama yapacağı da vurgulandı. Kasım 2021- Nisan 2022 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri gerçekleşecek Oyunculuk Okulu'nda eğitim alacak çocukların Kidzania'nın maske, mesafe, minumum temas ve maksimum hijyen kurallarına göre düzenlenmiş Tiyatro Salonu'nda eğitim alacakları da belirtildi.

HİJYEN ÖNLEMLERİYLE 67 AKTİVİTE DENEYİMLENİYOR

KidZania, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun açıkladığı yönergeler ve İş Güvenliği Uzmanları'nın koordinasyonunda birçok önlemi hayata geçirdiğini de duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 'Kontrollü Sosyal Hayat' prensipleri ile sosyal mesafe, maske kullanırım, minimum temas ve maksimum hijyen önlemleri ile 67 aktivite deneyimleniyor. Havalandırma sistemleri yüzde 100 taze hava ile beslenerek iklimlendirme oluşturuluyor. ULV cihazları ile şehrin havası bakteri ve virüslere karşı yüzde 99,9 dezenfekte ediliyor.

PROTOKOL İMZALANDI

KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur ile Erbulak Evi'ni temsilen Dağhan Külegeç, imzalanan protokolle Oyunculuk Okulu projesini hayata geçirmek için bir araya geldi. Ebru Timur, "Uzun vadeli bir iş birliğine imza atarak, çocukların sahnede olmaya teşvik edip, sahnede olmanın kattığı kendini ifade edebilme, özgüven, performans göstermek gibi becerileri kazanmasını amaçlıyoruz. Çocuklara katkı sunacağına inandığımız programın örnek olmasını dilerim" dedi.

Timur sözlerine şöyle devam etti:

"Araştırmalarımızın sonuçlarında gördük ki günümüz çocukları yani Alfa neslinin zihni, önceki nesillere nazaran daha farklı şekilde çalışıyor. Bu da o çocukların fiziksel aktiviteye daha çok ihtiyaç duyacağı, bu tip deneyimleri daha eğlenceli, daha interaktif olmasının önemli olduğunu gösteriyor. Pratik ederek dış dünyayı anlamaları ve bu pratikleri başka anlarda da kullanmaları ve bunu eğlenerek yapabilmeleri çok kıymetli hatıralar edinmelerini sağlayacak. Bu zor günlerde sosyal varlıklar olarak yine insanlarla birebir etkileşime girmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bir araya geleceğimiz güvenli ve sağlıklı alanlara ihtiyaç duyuyoruz. Fiziki mesafeye göre oturma düzenini belirlediğimiz ve düzenli olarak dezenfekte ettiğimiz KidZania tiyatro salonumuzda, usta sanatçıları tiyatroya meraklı çocuklarla kendi sahnemizde görecek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz."

Erbulak Evi'ni temsilen imzaya katılan Dağhan Külegeç ise "Ülkede sanata ilgili çocukların gelişmesine, sanatın teşvik edilmesine katkıda bulunmak hem mesleğimize hem de toplumumuza karşı bir görev bizim için. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı