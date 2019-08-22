Geleceğin mühendisleri Bilecik'te yetişecek

22.08.2019 13:45

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik robotik kodlama eğitimi düzenleyecek.



Üniversitenin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından gerçekleştirilecek eğitimi Arş. Gör. Hakan Üçgün verecek. Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş'ın yakından ilgilendiği ve eğitim altyapısının sağlanması için destek verdiği kodlama eğitimi 'mBot' isimli eğitim robotları ile verilecek.



Eğitimle ilgili bilgi veren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serkan Varsak, bilişsel ve zihinsel eğitimi amaçlayan bu kurs ile öğrencilerin veri teknolojisini eğlenceli bir şekilde öğrenebilmelerini amaçladıklarını söyledi. Üniversite envanterindeki eğitim setleri ile çocukların becerilerini eğlenceli bir şekilde geliştireceklerini belirten Varsak, ayrıca programlanabilir bu setler sayesinde, herhangi bir problemin çözümü için gerekli olan adımları tanımlayan 'algoritma' kavramı ile de tanışmış olacaklarını ifade etti. Varsak, 'Robotik Kodlama Eğitimi' ile çocuklarımızın hem robotlar aracılığıyla mekanik düzeneklerin çalışma prensiplerini öğrenmelerinin sağlanacağını ve daha ilköğretim sıralarında alanında uzman mühendis eğitmenler ile üniversite sıralarıyla tanışmış olacaklarını sözlerine ekledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA