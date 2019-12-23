Geleceğimiz Buğday ve Doğa Öncüleri Eğitimi
Haberler » Yaşam » Geleceğimiz Buğday ve Doğa Öncüleri Eğitimi - Haberler

Geleceğimiz Buğday ve Doğa Öncüleri Eğitimi

Tepebaşı Belediyesi personeli ve eğitmenleri, Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından gerçekleştirilen Geleceğimiz Buğday ve Doğa Öncüleri Eğitimi'ne katıldı.

23.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:27
Geleceğimiz Buğday ve Doğa Öncüleri Eğitimi

Belediyesi personeli ve eğitmenleri, Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından gerçekleştirilen Geleceğimiz Buğday ve Doğa Öncüleri Eğitimi'ne katıldı.


Tepebaşı Belediyesi, personeline yönelik gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Geleceğimiz Buğday ve Doğa Öncüleri Eğitimi'ne, personeli ile belediye eğitmenleri katıldı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından düzenlenen eğitimde Uzman Öznur Toper, yaban hayatı, su, plastik, sürdürülebilir gıda gibi konular hakkında bilgilendirmede bulundu. Çocuklara ve gençlere çevre sevgisini aşılayacak eğitmenlerin katıldığı çalışmada, çeşitli oyun yöntemleri de uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler