Geleceğe yön verecek atölyeler açıldı
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Geleceğe yön verecek atölyeler açıldı

24.03.2021 13:04 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:40
Geleceğe yön verecek atölyeler açıldı

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Türkiye Yardım Sevenler Derneği İlkokulu ve Ortaokulu'na yapımı tamamlanan 5 yenilikçi sınıf ve beceri atölyesinin açılışına katıldı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Türkiye Yardım Sevenler Derneği İlkokulu ve Ortaokulu'na yapımı tamamlanan 5 yenilikçi sınıf ve beceri atölyesinin açılışına katıldı.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Burdur Şubesi tarafından hayırseverlerin katkıları ile yapılan beş yenilikçi sınıf ve beceri atölyelerinin açılışı, Burdur Valisi Ali Arslantaş ve eşi Hatice Arslantaş'ın katılımıyla gerçekleşen törenle yapıldı. Açılışa Vali Ali Arslantaş ve eşi Hatice Arslantaş, Baro Başkanı Ramazan Gedik, Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Dernek Başkanı Işık Berberoğlu ve yönetimi, hayırsever aileler, okul idaresi, öğretmenler katıldı.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği İlkokulu ve Ortaokulu'nda, 24 kişilik sınıflardan oluşan Montessori Anasınıfı, 92. Yıl Yazılım ve Tasarım Atölyesi, Emsal Gülcü Etkileşimli Türkçe Dil ve Beceri Sınıfı, Hadiye İyigün Matematik ve Akıl Oyunları Atölyesi ve Saniye - İbrahim Yalçın Sosyal Bilgiler Sınıfı'nın açılışı yapıldı.

Açılışların ardından tek tek gezdiği yenilikçi sınıf ve beceri atölyeleri ile ilgili bilgiler alan Vali Arslantaş, TYSD Burdur Şubesine ve hayırsever ailelere teşekkür ederek plaket ve çiçek takdiminde bulundu. Öğrencilere yenilenmiş sınıflarının hayırlı olmasını dileyen Vali Arslantaş, kendileriyle bir süre vakit geçirdi, hayırsever ailelerle sohbet etti.

Burdur'un eğitime verdiği önemden bahseden Vali Arslantaş, "Sene başında her okulumuzda bir atölye açma hedefiyle başlamıştık. Şu anda 55 tane atölyemiz açılışa hazır durumda. 2021-22 eğitim öğretim başladığında atölye sınıfı olmayan okulumuz kalmamış olacak. Hayırseverlerimizin yaptıkları yardımları ne şekilde kullandıklarını göstermekteki hassasiyetleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Kendi mali kaynaklarından çok daha titiz kullandıklarını şeffaf bir şekilde paylaştıklarını da gördük. Işık hanıma ve yönetimini tebrik ediyorum" dedi. - BURDUR

Geleceğe yön verecek atölyeler açıldı
Geleceğe yön verecek atölyeler açıldı
Geleceğe yön verecek atölyeler açıldı
Geleceğe yön verecek atölyeler açıldı
Geleceğe yön verecek atölyeler açıldı
Geleceğe yön verecek atölyeler açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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