Gel Dese Aşk dizisi nedir? Gel Dese Aşk dizi konusu nedir? Gel Dese Aşk dizi oyuncuları kimlerdir? Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Şebnem Bozoklu gibi ünlü oyuncuların oynadığI, Omsan Sınav tarafından hazırlanan ATV'nin yen dizisi Gel Dese Aşk hakkında merak edilenler haberimizde.

Ünlü yapımcı ve senarist Osman Sınav tarafından hazırlanan ve ATV'de yayınlanan yeni dizi Gel Dese Aşk güçlü oyuncu kadrosu ile izleyenleri ekranbaşına kitleyecek Erkan Petekkaya ve Şebnem Bozoklu gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizi gerek hikayesi gerek karakterleri ile türk izleyicisininin takdirini topluyor.

GEL DESE AŞK KONUSU VE HİKAYESİ NEDİR?

Hiç kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir.

Murat ve Yasemin yirmi yılı devirmiş, dostları tarafından parmakla gösterilen örnek bir çifttir. Derin(19) ve Ece(5) adında iki de kızları vardır. Oysa çizdikleri "mutlu aile" resmini gölgeleyen bir sır ilişkilerini içten içe yemektedir. Ece doğduğundan beri birbirlerine dokunmamış, birlikte olmamışlardır. Aşk evlerini çoktan terk etmiştir. Oynadıkları evlilik oyununun olmazsa olmazı "mükemmel" organizasyonlardır. Yasemin Murat'ın yaklaşan yaş günü partisi için canla başla uğraşmaktadır. Murat ise işe güce dalmıştır. Mutsuz rutinlerini hiç tanımadıkları bir kız bozacaktır. Bahar! Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüştür. Murat'ın ortağı Barlas'ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir. Barlas tarafından kapı dışarı edilince şirkette Murat'la tanışır. Murat bu deli dolu kızdan etkilenir. Aşk Murat'ı çağırmış, gel demiştir. Murat aşkın rüzgarıyla sürüklenir, bir süre. Yanlış olduğunu bile bile. Çok geçmeden aklını başına toplar. Ne de olsa evlidir. Bahar'dan uzak durmalı, aşka karşı koymalıdır. Koyar da. Ta ki sürpriz partide her şey yerle bir olana kadar.

GEL DESE AŞK DİZİ OYUNULARI KİMLERDİR?

Erkan Petekkaya

Şebnem Bozoklu

İlayda Çevik