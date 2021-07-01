Gediz'de trafik kazası; 5 yaralı
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Gediz'de trafik kazası; 5 yaralı

Gediz'de trafik kazası; 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaz,a gece saat 23.00 civarında Gediz-Uşak Karayolu Gediz Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Ö.'ün (23) kullandığı 20 BAR 07 plakalı araç, Uşak istikametine seyir halindeyken önüne aniden çıkan Sıtkı G.'nin (38) kullandığı 09 PR 034 plakalı araca çarptı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte 20 BAR 07 plakalı araçta bulunan Halil İbrahim A.(21), Ayşe Ş.(22), Meryem Ş.T. (21) çeşitli yerlerinden yaralanırken kaza mahalline sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine götürülürken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer yandan kaza sonrası savaş alanına dönen Gediz-Uşak karayolu görevlilerin yoğun çabaları sonrası kısa sürede trafiğe açıldı. - KÜTAHYA

Gediz'de trafik kazası; 5 yaralı
Gediz'de trafik kazası; 5 yaralı
Gediz'de trafik kazası; 5 yaralı
Gediz'de trafik kazası; 5 yaralı
Gediz'de trafik kazası; 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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