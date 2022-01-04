Gediz'de sokak hayvanlarına yiyecek desteği
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.
Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yaptığı açıklamada, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, ilçenin sokak hayvanlarının bulunduğu bölgelerdeki beslenme noktalarını sürekli kontrol ettiğini söyledi.
Hayvanların eksilen su ve mama miktarını takviye edilerek tamamlandığını belirten Akçadurak, "Böylelikle sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde aç kalmalarının önüne geçmiş oluyoruz."Böylelikle sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde aç kalmalarının önüne geçmiş oluyoruz. Özellikle karlı ve soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına karşı duyarlı olunması gerekiyor." dedi.
Akçadurak, vatandaşların da aynı duyarlılığı göstererek sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını ve evlerinin önündeki hayvanlara yiyecek bırakmaları çağrısında bulundu.
AA / Ergün Caran - Son Dakika Haberleri