Gediz'de sokak hayvanlarına yiyecek desteği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gediz'de sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Gediz'de sokak hayvanlarına yiyecek desteği
AA / Ergün Caran - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yaptığı açıklamada, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, ilçenin sokak hayvanlarının bulunduğu bölgelerdeki beslenme noktalarını sürekli kontrol ettiğini söyledi.

Hayvanların eksilen su ve mama miktarını takviye edilerek tamamlandığını belirten Akçadurak, "Böylelikle sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde aç kalmalarının önüne geçmiş oluyoruz."Böylelikle sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde aç kalmalarının önüne geçmiş oluyoruz. Özellikle karlı ve soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına karşı duyarlı olunması gerekiyor." dedi.

Akçadurak, vatandaşların da aynı duyarlılığı göstererek sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını ve evlerinin önündeki hayvanlara yiyecek bırakmaları çağrısında bulundu.

AA / Ergün Caran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title