Gediz'de "Sağlık İçin Bir Pedal da Sen Çevir" etkinliği
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Gediz'de "Sağlık İçin Bir Pedal da Sen Çevir" etkinliği

Gediz'de 'Sağlık İçin Bir Pedal da Sen Çevir' etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, "Sağlık İçin Bir Pedal da Sen Çevir" bisiklet etkinliği kapsamında Demokrasi Turu düzenlendi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, "Sağlık İçin Bir Pedal da Sen Çevir" bisiklet etkinliği kapsamında Demokrasi Turu düzenlendi.

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, Kredi Yurt Müdürü Figen Börek, Türkiye Gençlik Vakfı Gediz Temsilcisi Gökhan Mamak ve bisiklet sporunu seven gençlerin katılımı ile yarışma düzenlendi.

Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksinde Muhammed Keskin'in yönetimi ile 50 metre bayanlar hız yarışması, 50 metre erkekler hız yarışması ve en yavaş bisiklet sürme yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Yarışmalar kapsamında 50 metre bayanlar hız yarışmasında Hilal Varlı birinci, Tuğba Eşe Tanrıkulu ikinci, Hatice Bilgin üçüncü oldular.

50 Metre erkekler hız yarışmasında ise Tahir Alperen Coşar birinci, Süleyman Özçelik ikinci, Hayrettin Talha Açar üçüncü oldu.

En yavaş bisiklet sürme kategorisinde Ahmet Esat Kara birinci, Emre Cemal Özışık ikinci, Enes Keskin üçüncü olarak ödül almaya hak kazandılar.

Büyükler kategorisinde ise Selçuk Turabik ve Sibel Turabik katılım sağladıkları için ödül aldılar.

Ödül töreninde konuşan Gediz Kaymakamı Hakan Alkan bu organizasyonu gerçekleştiren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi.

"Sağlık İçin Bir Pedalda Sen Çevir" etkinliği ile Demokrasi turunu birleştirerek gençlere örnek olmaya çalıştıklarını belirten Gediz Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, "Bisikletlerle Gediz turu yaparak halkımızı bisiklet binmeye davet ettik. Gençlerimize bisikleti sevdirmeyi ve daha sağlıklı bir yaşama dikkat çekmeye çalıştık. Bisiklet kalbe en yararlı egzersizlerden. Gençlerimizin sevdiği bir aktivite. Biz sadece gençlerimizi değil, sağlık için 7'den 70'e herkesi bisiklete binmeye davet ediyoruz. Bu organizasyonu düzenlememizde bizden desteklerini esirgemeyen başta Gediz Kaymakamı Hakan olmak üzere, Gediz Belediye Başkanlığına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Kredi Yurtlar Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı Gediz Temsilciliğine teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışma ve ödül töreni sonrasında katılımcılara Gediz Belediyesi tarafından pilav ve ayran dağıtıldı. - KÜTAHYA

Gediz'de 'Sağlık İçin Bir Pedal da Sen Çevir' etkinliği
Gediz'de 'Sağlık İçin Bir Pedal da Sen Çevir' etkinliği
Gediz'de 'Sağlık İçin Bir Pedal da Sen Çevir' etkinliği
Gediz'de 'Sağlık İçin Bir Pedal da Sen Çevir' etkinliği
Gediz'de 'Sağlık İçin Bir Pedal da Sen Çevir' etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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