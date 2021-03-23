Gediz'de katı atık yağı seferberliği
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Gediz'de katı atık yağı seferberliği

23.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:11
Gediz'de katı atık yağı seferberliği

Kütahya'nın Gediz Belediyesi, evsel atıklar ile karışan ve doğada büyük tehlike oluşturan atık yağların toplanması için seferber oldu.

Kütahya'nın Gediz Belediyesi, evsel atıklar ile karışan ve doğada büyük tehlike oluşturan atık yağların toplanması için seferber oldu.

"Daha Temiz Bir Çevre İçin Atık Yağlar Geri Dönüşüme" sloganı kapsamında Gediz'in belirli noktalarına bitkisel atık yağ toplama kutuları ve uyarı levhaları yerleştirildi.

Afişlerle bitkisel yağların kullanıldıktan sonra lavabolara ve çöpe dökülmesi çevreye ve su kaynaklarına ciddi zarar verdiği ifade edilirken, atık bitkisel yağların özgül ağırlıkları nedeniyle su yüzeyini bir film tabakası gibi kaplamakta ve oksijen transferini önleyerek su altı canlı varlığını yok ettiği ifade edildi.

Bitkisel atık yağların çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak doğaya verilmesinin önlenmesi gerektiğini söyleyen Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Atık yağların geri dönüşüme kazandırılması noktasında gerçekleştirdiğimiz "Atık Yağ Toplama" kampanyası ile bitkisel atık yağların doğaya verdiği zararı önleme amacındayız. Gelecek nesillerimiz için sağlıklı yarınlar oluşturmak bizim asli görevimiz. Bitkisel atık yağların ekonomiye kazandırılması, doğanın bu yağlardan arındırılması ve çevre bilincini oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Akçadurak ayrıca; "Gelişi güzel dökülen atık yağlar, yer altı sularını kirleterek denizlere, göllere ulaşmakta, balıkların, kuşların ve diğer canlı varlıkların zarar görmesine neden olmakta, atık su borularını tıkayarak, kanalizasyon şebekelerini tahrip etmekte. Tüm bu sebeplerden dolayı, vatandaşlarımızdan isteğimiz atık yağları lavaboya değil, yerleştirmiş olduğumuz toplama kutularına atmalarıdır. Çevreye hep birlikte değer verelim sahip çıkalım" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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