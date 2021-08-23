Gediz'de futbol turnuvası düzenlendi

Kütahya'nın Gediz İlçesinde futbol turnuvası düzenlendi.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde futbol turnuvası düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü İşbirliği kapsamında kuran eğitimi ve öğretimine yönelik Gediz 2021 yılı Camiler Arası Yaz kuran kursu futbol turnuvası 90 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.

Gediz Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen turnuvaya, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin, Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Av. Mesut Yörük, İlçe Kulüp Başkanları, Din Görevlileri ve Veliler katıldı.

Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "Çocuklarımızı camilerin manevi atmosferinde buluşturup, dini, manevi, sosyal ve kültürel anlamda katkı sunarken bunların yanında böylesi sosyal aktivitelerle birliktelikleri güçlendirip, kurslarımızı sevdirmeyi amaçladık. Bu vesile ile turnuvaya katılan tüm gençlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.

Gençlerin kıyasıya mücadele ettiği turnuvada dereceye giren takımlar, Erdoğmuş Köyü, Fırdan Köyü, Yenikent Sobacılar, Gediz Gaziler takımı oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupa töreni düzenlendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı