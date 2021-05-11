Gediz'de akasyalar çiçek açtı
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Gediz'de akasyalar çiçek açtı

Gediz'de akasyalar çiçek açtı
Anadolu Ajansı / Ergün Caran - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki akasya ağaçları, baharın gelmesiyle çiçek açtı.

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki akasya ağaçları, baharın gelmesiyle çiçek açtı.

Belediye tarafından ana caddelere dikilen akasya ağaçları, çiçek açarak ayrı bir güzelliğe büründü.

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ilçeyi her zaman canlı tutmak için çalıştıklarını, yapılan ağaçlandırma çalışmalarının güzel sonuçlarını almaya başladıklarını söyledi.

İlçeyi daha da güzel bir görünüme kavuşturmak istediklerini belirten Akçadurak, şunları kaydetti:

"Çiçeğinin hoş kokusu, arıların polen almak için uğrak ağaçlarından akasya ağaçları ilçe merkezimizde ana arterlerde yol boyu çiçek açmaya başladı. İlçemize renkli bir güzellik katan akasya ağaçlarının çiçekleri çevrelerine yaydıkları güzel kokularla tam kapanma günlerinin yaşandığı günlerde vatandaşlarımızın beğenisini kazanarak büyük ilgi gördü."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran

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