Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda dezenfekte çalışması
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Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda dezenfekte çalışması

Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda dezenfekte çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda kapsamlı dezenfekte çalışmaları gerçekleşti.

Kütahya'nın Gediz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda kapsamlı dezenfekte çalışmaları gerçekleşti.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Adnan Menderes Yaşam Parkı genelinde temizlik, bakım onarım ve dezenfeksiyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Başkan Akçadurak yaptığı açıklamada, " Belediye olarak, çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda vakit geçirebilmeleri amacıyla, ilk Covid-19 vakasından bu yana dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşların ve çocukların yoğun olarak bulunduğu ortamların, hijyenik şartlara sahip olması amacıyla gerçekleştirilen dezenfekte işlemlerinin, periyodik aralıklarla sürdürüyoruz. Uluslararası kalite belgeli ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı dezenfektan solüsyonlarımızla halkımızın ve çocuklarımızın yoğun olarak bulunduğu parklar, çocuk oyun grupları, spor alanları, yürüyüş ve mesire alanlarımızı periyodik olarak dezenfekte ediyoruz. Yapılan çalışmalar ile bulaşıcı hastalığın yayılmasının önlenmesi amaçlanırken ekiplerimiz, şehir genelinde bulunan tüm yaşam alanları başta olmak üzere dezenfektan ile temizleyerek hijyen sağlamaya devam edecektir." açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda dezenfekte çalışması
Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda dezenfekte çalışması
Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda dezenfekte çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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