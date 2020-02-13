Gediz Adliyesi'nde 'Ön büro ve danışma masaları' hizmete sunuldu

13.02.2020 16:53 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:53

Kütahya'nın Gediz Adliyesi'nde 'Ön büro ve danışma masaları' sistemi yapılan törenle hizmete açıldı.



Adalet Bakanlığı'nca yürütülen Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirme projesi kapsamında Türkiye'de sadece bazı adliyelerde bulunan 'ön büro ve danışma masaları' sisteminin Gediz Adliyesi'nde de kurulmasına karar verilmişti. Bu karar doğrultusunda yapılan hazırlık ve çalışmalar sonucu ön büro ve danışma masaları sistemi Gediz Adliyesi'nde faaliyete geçirildi.



Faaliyete geçirilen 'Ön büro ve danışma masası'nda Cumhuriyet Başsavcılığı ön bürosu, Hukuk mahkemeleri ön bürosu, Ceza mahkemeleri ön bürosu ve danışma masası olmak üzere 1 yazı işleri müdürü, 3 zabıt katibi ve 1 danışma personeli ile hizmet verecek.



Ön büro sistemi sayesinde Gediz Adliyesi'ne gelen vatandaşlar duruşma ve ifade verme gibi bazı işlemler hariç, yapmak istedikleri iş ve işlemler için birim birim dolaşmadan danışma masasının yönlendirmesi ile sadece ön büroya müracaat etmeleri yeterli olacak.



Vatandaşların ilk aşamada ön büro aracılığı ile haklarında açılmış soruşturma ve davalarla ilgili bilgi de alabileceklerini belirten Gediz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ünsal, "Vatandaşlarımız ön bürolarda davadan dosya ve belge fotokopisi isteyebilecekler, dava ve soruşturmalarla ilgili dilekçe verebilecek ve talepte bulunabilecekler, duruşma gün ve saati, dava harç ve gider avansı, masraf yatırma gibi mali işleri, başka adliyelere muhabere aracılığı ile evrak göndermek gibi birçok işlemi yapabilecekler" dedi.



Başsavcı Ünsal ayrıca, "Aynı şekilde avukatlarımızda yukarıda sayılan tüm işlemleri yapabilecekleri gibi ileriki aşamalarda doğrudan bu büroda davalarını açabilecekler. Böylelikle birçok iş ve işlemler bu büro aracılığı ile yapılabilecek. Tüm bunlar sayesinde ön büro sisteminin yargı hizmetlerine daha etkili ve hızlı bir şekilde ulaşılmasına hizmet edecek. Yeni kurulan ön büro ve danışma masası sisteminin ilçemize ve adliyemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA