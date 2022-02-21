Geçtiğimiz Hafta VALORANT'ta Neler Oldu? | Espor Gündemi

Çıktığı günden beri espora adını sağlam bir şekilde yazdırmış ve geniş bir topluluk oluşturmuş VALORANT'ın esporunda geçtiğimiz hafta neler oldu? Hangi transferler gerçekleşti? Takımların genel durumu nedir? Turnuvalar nasıl ilerliyor? VALORANT Esporu'nun haftalık gündemini sizler için derledik.

Transferler, Oyuncular ve Takımların Genel Durumları

Birleşik Krallık merkezli espor kulübü Tundra Esports, aralarında eski GUILD oyuncuları Yacine "Yacine" Laghmari ve Malkolm "bonkar" Rench'in de bulunduğunu kadrosuyla VALORANT sahnesine giriş yaptığını duyurdu.

Geçmişte G2 Esports, EXCEL ve Giants Gaming forması giyen David "Davidp" Prins'i bir aylığına deneyen OG, Davidp yerine Adam "LeeN" Caillol'u alarak kadrosunu tamamladı.

Papara SuperMassive Blaze forması ile VCT 2021: Masters - Berlin'de mücadele etmiş ve son olarak Dsyre takımında forma giymiş olan Mehmet "Turko" Özen, Bbl Esports'a transfer oldu. Bbl Esports'un oyuncusu Serhat "Muj" Yüksel, Challengers EMEA kadrosunda yer almayacak.

Papara SuperMassive Blaze'in eski koçu Mert "9999″ Turna, VRL MENA: Resilience - KAÜİK ve Irak liginde mücadele eden YaLLa Esports'un başına geçti.

Galakticos oyuncusu Furkan "Marw0ll" Çok, takımından izin alarak gelen teklifleri değelendirebileceğini duyurarak inaktif pozisyona geçti.

Kafalar Esports oyuncusu Metin "Werlass" Ünal, takımından izin alarak gelen teklifleri değelendirebileceğini duyurarak inaktif pozisyona geçti.

Geçmişte Zero Zone ve BBL Esports takımlarında yer almış Kafalar Esports oyuncusu Barış "fred" Özdemir, Regnum Carya Esports'a transfer oldu. Regnum Carya Esports'un aynı pozisyondaki oyuncusu İbrahim "mag0o" Temizel, takımla sözleşmesi olmadığını ve takım tekliflerini değerlendirdiğini açıkladı.

Araların da eski Oxygen Esports oyuncusu Erdem "toronto" Soğukpınar'ın da yer aldığı NOM, VALORANT kadrosu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Brezilya merkezli espor kulübü ODDIK, aralarında YNG Sharks oyuncusu Matheus "fra" Fragozo ve eski Team Vikings oyuncusu Gabriel "sutecas" Dias'ın da aralarında olduğu kadrosuyla VALORANT'a giriş yaptı.

Sangal Esports Female, Buket "Purple" Yağcıoğlu'nu kadrosuna kattı.

Gen.G Esports, eski Gen.G Esports CS: GO Takımı oyuncusu olan Kenneth "koosta" Suen ile yollarını ayırdı.

31 Ocak 2022'de takımınında izin alarak yeni takım tekliflerine açık olduğunu duyuran Zero Zone oyuncusu Doğukan "ThePrimerio" Meriç Karduz, takımdan ayrıldı.

VALORANT 2022 Champions Tour

1. Aşama - Challengers EMEA'in ikinci haftası oynanan sekiz maçla tamamlandı. FunPlus Phoenix ve GUILD gruplarında liderliğe yükselirken iki temsilcimiz de henüz galibiyetle tanışamadı. Detaylar;

2022 VRL Türkiye: Birlik x Coca-Cola ligi geçtiğimiz hafta başladı. 8 maçın oynandığı heyecan dolu haftanın sonunda Futbolist, Surreal Esports ve Galatasaray Espor, çıktıkları maçları kazanarak haftayı iki galibiyetle kapattı. Futbolist şu an lider durumununda. Detaylar;

Türk oyuncu Yiğithan "DeepMans" Kesici'nin WAVE formasıyla mücadele ettiği 2022 VRL DACH: Evolution ligi de geçtiğimiz hafta başladı. Maçların Bo2 olarak oynandığı ligin ilk haftasında WAVE, bir galibiyet ve bir beraberlik aldı. WAVE ligde ikinci sırada yer alıyor.

Yurtdışındaki bir diğer başarılı oyuncumuz Batuhan "russ" Malgaç'ın takımı Giants Gaming, lige muazzam bir başlangıç yaptı. 2022 VRL Spain: Rising'in ilk haftasında çıktığı üç maçın üçünü de kazanan Giants Gaming, ligde ikinci sırada yer alıyor. russ ilk haftaki performansı ile İspanya'da takdir toplamayı başardı.

Berkay "dothem" Eroğlu'nun forma giydiği KTRL takımı ise 2022 VRL East: Surge'e iyi bir başlangıç yapamadı. KTRL, çıktığı iki maçın ikisini de kaybetti ve ligde sonuncu sırada yer alıyor.

1. Aşama - Challengers Kuzey Amerika'da ikinci hafta maçlarının sonunda, The Guard, Cloud9, Version1 ve Sentinels haftayı yine galibiyetle tamamladı. Luminosity Gaming ve OpTic Gaming ise ilk galibiyetlerini aldı.

1. Aşama - Challengers Brezilya'da ikinci hafta maçları tamamlandı. A Grubu'nda lider iki galibiyetler LOUD olurken B Grubu'nda ise yine iki galibiyetle FURIA oldu. B Grubu'nda mücadele eden Ninjas in Pyjamas ise geçtiğimiz hafta ilk galibiyetini aldı.

Güney Latin Amerika'da ise KRÜ Esports ve Leviatán, haftayı yine galibiyetle kapattı. Ligde Leviatán liderliğini sürdürüyor.

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