- "Geçmiş Olsun" filmine İzmir'de özel gala

İZMİR - Başrollerini Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Müge Boz ve Alper Saldıran'ın paylaştığı "Geçmiş Olsun" filmi, İzmir Optimum'da özel bir gala yaptı.

"Geçmiş Olsun" filminin oyuncuları Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek ve Ali Rıza Tanyeli İzmir Optimum'da İzmirli sinemaseverler ile buluştu. Gala öncesi İzmirli hayranlarıyla söyleşi yapan ünlü oyuncular, gösterilen yoğun ilgiden memnun kaldı.

Söyleşinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan filmin başrol oyuncularından Toygan Avanoğlu, farklı bir senaryo denediklerini ifade ederek, "Seyircimizin beğenisine sunduk. Filmi çekerken güldük, eğlendik. Keyifli sahneler oldu. Filmin keyifle izleneceğini umuyoruz" dedi.

Cihan Şimşek ise çekimler esnasında büyük keyif aldıklarını ifade ederken, Ali Rıza Tanyeli de İzmir seyircisinin kendilerini şaşırtmadığını belirterek ilgiden memnun kaldıklarını söyledi. Oyuncular, daha sonra sinema salonuna geçerek İzmirlerle birlikte filmi izledi.

İnsanlık neredeyse yok oluyor

Hasan Doğan yapımcılığında beyaz perdeye yansıtılan filmde; Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Müge Boz, Alper Saldıran, Füsun Demirel, Ali Rıza Tanyeli, Sinan Bengier ve Suzan Aksoy yer alıyor. "Geçmiş Olsun" adlı film; insanlığın neredeyse tamamının yok olduğu bir dünyada sevdiği kadını bulmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediniyor.

Kaynak: İHA