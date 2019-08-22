Geçirimli beton sayesinde yağmur suyu yeraltıyla buluşuyor

22.08.2019 15:05

Geçtiğimiz günlerde özellikle İstanbul'da üst üste yaşanan şiddetli yağış sonucunda gerçekleşen su baskınları ve yolların su altında kalması altyapı sorununu tekrar kamuoyunun gündemine getirdi. Yaşanan yağışlarla yağmur suyunun bir alanda birikmesi ve akacak yer bulamamasıyla, bu duruma çözüm olabilecek 'Geçirimli Beton' uygulaması dikkat çekti. Konuyla ilgili olarak televizyona açıklamalarda bulunan uzmanlar, 'Geçirimli Beton' sayesinde bu sorunun tahrip edici etkisinin azaltılabileceğini belirtiyorlar.

Konuyla ilgili bir televizyon kanalına açıklama yapan ve geçirimli betonun çevresel anlamda ciddi avantajları olduğunu ifade eden TÇMB CEO'su İsmail Bulut, "İnsan yaşamı için üç temel unsura ihtiyacımız var. Bunlar su, hava ve toprak. Aslında bu uygulamayla üçüne de dokunuyoruz. Dünya'da gelişmiş ülkelerdeki metropollerde, geçirimli beton ve yağmur bahçesi uygulaması birlikte kullanılarak yağmur suları yeraltı kaynakları ile buluşturulmakta. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız, bu uygulamanın teknik şartnamesini ve uygulama kılavuzunu çıkartarak geçirimli betonu teşvik etmektedir." dedi.

Prof. Dr. İsmail Özgür Yaman da canlı yayında yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak "Geçirimli Beton, üzerine gelen suyun geçişine izin verecek şekilde tasarlanan özel bir beton teknolojisidir. Bu beton türü, dakikada metrekare başına 50 ila 200 litre suyu emerek doğal su döngüsünü korumaya yardımcı olur. Geçirimli beton, normal beton ile aynı malzemeden üretiliyor ancak tek farkı geçirimli beton ince kum bulundurmuyor. İçerisindeki boşluklu yapı sayesinde yağmur sularını geçirebiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez yerleşkesinde uygulanan bu ilk örnekte, betonun altında oluşturulan geçirimsiz tabaka sayesinde sular depolanıyor ve yağmur bahçesine veriliyor. Aynı şekilde bu sistemin Ülkemizin dört bir yanında yer alan Millet Bahçelerinde de rahatlıkla uygulanabileceğini söyleyebiliriz. Böylece bahçe sulama maliyetleri de azaltılabilir. Geçirimli beton uygulaması ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde de kullanılmaktadır." diye konuştu.

Konuyla ilgili son değerlendirmeyi yapan Dr. Öğretim Üyesi Can Baran Aktaş ise, "Bu gördüğünüz özel olarak tasarlanmış bir beton. Geçirimli beton yağmur suyu veya temiz suyun yeraltı sularıyla buluşmasına olanak sağlayan bir beton türü. Asfalt yollarda biriken sular, şehirlerde artan sıklıkla gördüğümüz gibi ne yazık ki sel felaketlerine neden oluyor. Geçirimli Beton ise herhangi bir göllenme yaratmadan suların yeraltına ulaşmasını sağlıyor." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler