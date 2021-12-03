Geçim kaynağı simitlerini 13 yıldır güvercinlerle paylaşıyor

RİZE (AA) - Rize'de yaşayan 65 yaşındaki Şefik Uçar, 13 yıldır açtığı tezgahına gelen güvercinleri besliyor.

Görev yaptığı devlet kurumundan 13 yıl önce emekli olduktan sonra Cumhuriyet Caddesi'nde simit satmaya başlayan Uçar, her gün belirli saatlerde beslediği güvercinlerle yakın bağ kurdu.

Bayat simitleri küçük parçalara ayırarak kuşlara yem yapan, kimi zaman bulgur ve mısır ekmeği de kullanan 3 çocuk babası Uçar, çevredeki esnaf tarafından "güvercin baba" olarak anılıyor.

Şefik Uçar, AA muhabirine, güvercinleri beslemekten büyük keyif aldığını söyledi.

Emekli olduktan sonra simit sattığını belirten Uçar, "Her sabah evden çıktıktan sonra simit tezgahını açıyorum. Hem evimi geçindiriyorum hem de gündüz boş vakitlerimi güvercinlere simit vererek geçiriyorum. Günde iki üç defa yanıma gelirler, bildiğin arkadaş gibi olduk." dedi.

Uçar, esnaftan da güzel tepkiler aldığını ifade ederek, "Kalan bayat simitleri çöpe atmıyorum. Onları değerlendirmiş oluyorum. Simit sert olduğu için pense ile kırıp güvercinlere veriyorum. Kimisi bana alıştı, kimisi ise henüz alışamadı. Bazıları yanımda dolaşarak verdiğim simitleri yiyor. Hayvanları seviyorum." diye konuştu.

"Bu bir merhamet işi"

Aynı caddede 20 yıldır esnaflık yapan Hasan Tahsin Delibalta, Uçar'ın hayvanlara iyilik yaptığını kaydederek, "Her gün artan bayat simitleri güvercinlere vererek besliyor. Biz de kendisine 'güvercin baba' lakabını verdik. Bu bir merhamet işi. Güvercinler de sonuçta bir canlı. Şefik dayımız da onları doyuruyor. Kendisinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Esnaf Hasan Kaya ise Uçar'ın her sabah gelip tezgahını açtığını belirterek şunları söyledi:

"Biz de kendisinden simit alırız. Güvercinlerin saati vardır. O saatlerde yem verir. Cadde esnafı olarak biz kendisini seviyoruz. Hem burada ticaret yapıyor hem de sevap kazanıyor. Esnafın gönlünü kazanmanın yanında kuşların da gönlünü kazanıyor. Örnek bir davranış."

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet