Geceyi üniversitede geçiren büyük baş hayvanlar sahibine teslim edildi
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Geceyi üniversitede geçiren büyük baş hayvanlar sahibine teslim edildi

08.10.2020 14:50 | Son Güncelleme: 08.10.2020 14:55
Geceyi üniversitede geçiren büyük baş hayvanlar sahibine teslim edildi

Kurtların saldırısı nedeniyle ana sürüden ayrılarak yollarını kaybedince üniversite yerleşkesine giren ve gece burada misafir edilen 18 büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Kurtların saldırısı nedeniyle ana sürüden ayrılarak yollarını kaybedince üniversite yerleşkesine giren ve gece burada misafir edilen 18 büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Sivas'ta geçtiğimiz gece yolunu kaybeden 18 büyükbaş hayvan Cumhuriyet Üniversitesi(CÜ) yerleşkesine girmişti. Güvenlik görevlileri polisten yardım istedi. Hayvanların sahibi bulunamayınca, 18 inek Veterinerlik Fakültesinin yanında bulunan kapalı alanda koruma altına alındı. Geceyi burada geçiren hayvanların sahibine bugün ulaşıldı. 11 inek ve 7 buzağı İşhan köyü Muhtarı Celal Doğru gözetiminde, CÜ Koruma ve Güvenlik birimi personelleri, Polis ekipleri ve İl Tarım Müdürlüğü'nden gelen görevli kişilerce sahibine verildi. Hayvanların kurtların saldırısı sonucu ana sürüden ayrılarak yollarını kaybettiği öğrenildi.

Köy muhtarı Celal Doğan, hayvanları koruma altına alan güvelik görevlilerine teşekkür ederek, "Hakan Bedirhan isimli vatandaş köyümüze ikamet etmektedir. Hayvan işletmesi vardır. Hayvanlar kurtların saldırısı sonucu bölünmüştür. Cumhuriyet Üniversitesi'nin sahasına girmiştir. Burada güveliklerimize teşekkür ederiz. Hayvanları koruma altına almışlardır ve sahibine benim denetimimde teslim edilmiştir" şeklinde konuştu. - SİVAS

Geceyi üniversitede geçiren büyük baş hayvanlar sahibine teslim edildi
Geceyi üniversitede geçiren büyük baş hayvanlar sahibine teslim edildi
Geceyi üniversitede geçiren büyük baş hayvanlar sahibine teslim edildi
Geceyi üniversitede geçiren büyük baş hayvanlar sahibine teslim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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