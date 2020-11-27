Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar

Koronavirüsle mücadelede artan vaka sayılarını durdurabilmek amacıyla geçen hafta uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta da geçerli. Saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında uygulanacak olan kısıtlama, yarın 20.00'de başlayacak.

Koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle alınan yedi tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması tekrardan başladı. İçişleri Bakanlığı, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili yayımlamış olduğu genelgede sokağa çıkma yasağının ayrıntılarını açıkladı.

YENİ BİR KARARA KADAR HER HAFTA SONU UYGULANACAK

Geçen haftada olduğu gibi bu hafta sonu saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni bir karar alınana kadar her hafta sonu bu uygulama devam edecek.

28 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı tarih ve zaman vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri oldu. Buna göre kısıtlama saatleri şöyle:

28 Kasım Cumartesi günü 20.00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar

29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar

65 YAŞ VE ÜSTÜ 10.00-13.00 SAATLERİ ARASINDA ÇIKABİLECEK

Tüm kentlerimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), arasında çıkabilecekler.

20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.

AVM VE MARKETLER 10.00'DA AÇILACAK

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet verebilecekler.

AÇIK OLACAK DİĞER KURUMLAR

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri,

Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.), Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

Oteller ve konaklama yerleri, Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, Üretim ve imalat tesisleri,

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir), Sebze/meyve toptancı halleri.