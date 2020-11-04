Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlayan "Dumanlar" çetesi çökertildi

Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'ndeki taksi durakları ve eğlence mekanlarından haraç alarak çökmek isteyen 24 kişi yakalandı. Şüphelilerden 14'ünün "Dumanlar" isimli suç örgütünün üyesi oldukları belirlendi. Dumanlar grubu suç örgütünün lideri de yakalananlar arasında olduğu belirlendi. 24 kişiden 22'si tutuklandı.