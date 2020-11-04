Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlayan "Dumanlar" çetesi çökertildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlayan "Dumanlar" çetesi çökertildi

04.11.2020 15:55 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:35

Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'ndeki taksi durakları ve eğlence mekanlarından haraç alarak çökmek isteyen 24 kişi yakalandı. Şüphelilerden 14'ünün "Dumanlar" isimli suç örgütünün üyesi oldukları belirlendi. Dumanlar grubu suç örgütünün lideri de yakalananlar arasında olduğu belirlendi. 24 kişiden 22'si tutuklandı.

Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'ndeki taksi durakları, gece kulüpleri ve eğlence mekanlarından haraç alarak çökme girişiminde bulunduğu tespit edilen 24 kişi, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yakalandı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI HAREKETE GEÇİLDİ

Muş, Mardin, Çanakkale ve İstanbul'da önceden belirlenen adreslere 16 Ekim günü saat 05.00 sıralarında yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalanan şahıslar, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalar sonucunda 1 adet pompalı tüfek, 2 tabanca ve bir adet palayla birlikte sahte 50 bin Dolar ele geçirildi.

ÇETE LİDERİ DE YAKALANDI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden 14'ünün Dumanlar isimli suç örgütüne üye oldukları öğrenildi. Dumanlar grubu suç örgütünün lideri olan Mesut D.'nin yakalananlar arasında olduğu belirlendi. Şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 24 kişiden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlayan 'Dumanlar' çetesi çökertildi
Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlayan 'Dumanlar' çetesi çökertildi
Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlayan 'Dumanlar' çetesi çökertildi
Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlayan 'Dumanlar' çetesi çökertildi
Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlayan 'Dumanlar' çetesi çökertildi
Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlayan 'Dumanlar' çetesi çökertildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Donald Trump Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Demir Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Tisserand Erol Bulut Gökhan Töre Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlayan "Dumanlar" çetesi çökertildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 17:37:40. #1.14#
title