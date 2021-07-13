Gece kulübüne alınmayan kadın, güvenlik görevlisinin parmağını kopardı
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Gece kulübüne alınmayan kadın, güvenlik görevlisinin parmağını kopardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın, güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopardı.

Beyoğlu'nda aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın, güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopardı. Parmak koparak yabancı uyruklu kadın ve arkadaşları, görevlilerce sürüklenerek dışarı çıkartıldı. Gece kulübü önünde yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 03.15 sıralarında Beyoğlu Taksim Sıraselviler Caddesi'nde bulunan gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 3 kadın, cadde üzerindeki gece kulübüne girmek istedi. Ancak kulübün kapısındaki güvenlik görevlileri kadınları aşırı alkollü oldukları nedeniyle içeriye almak istemedi.

GÖREVLİNİN PARMAĞINI KOPARDI

Bunun üzerine kadınlar ile güvenlik görevlileriyle başlayan tartışmada görevliler, tekme ve yumrukla kendilerine saldıran kadınları tutup dışarıya attı. Bu sırada kadınlardan biri, güvenlik görevlisinin yüzük parmağını ısırarak kopardı. Kadınları uzaklaştırmak ile uğraşan görevli, parmağının koptuğunu fark etti. Güvenlik görevlileri kadınları saçlarından tutarak dışarıya attı. Kopan parmağı bulan görevliler ardından arkadaşlarını Taksim İlk Yardım Hastanesine götürdü.

KADIN TUTUKLANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri ise 3 kadını gözaltına aldı. Polis merkezindeki sorgusunun ardından güvenlik görevlisinin parmağını koparan Kazakistanlı kadın çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, güvenlik görevlisinin yüzük parmağı, ayağından parça alınarak yerine dikildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Gece kulübüne alınmayan kadın, güvenlik görevlisinin parmağını kopardı
Gece kulübüne alınmayan kadın, güvenlik görevlisinin parmağını kopardı
Gece kulübüne alınmayan kadın, güvenlik görevlisinin parmağını kopardı
Gece kulübüne alınmayan kadın, güvenlik görevlisinin parmağını kopardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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