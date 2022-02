Geççek sözleri! Tarkan - Geççek şarkı sözleri! Geççek şarkısı ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak? Tarkan - Geççek şarkı sözleri nedir?

Ünlü şarkıcı Tarkan, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısının adını ve yayın tarihini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Megastar, "Ay ay çok heyecanlı" diyerek "Geççek" isimli şarkısının 17 Şubat'ta yayınlanacağını söyledi. Tarkan - Geççek sözleri! Geççek şarkısı ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak? Tarkan - Geççek şarkı sözleri nedir?

TARKAN-GEÇÇEK SÖZLERİ

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

*****

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

*****

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

*****

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

*****

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

*****

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

*****

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

*****

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

*****

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

*****

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim

TARKAN - GEÇÇEK ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek, 17 Şubat 2022 Perşembe günü çıkacaktır. Şarkının Youtube Tarkan'ın resmi kanalında yayınlanacağı tahmin ediliyor. Şarkının saat tam olarak kaçta çıkacağı bilinmiyor.

Tarkan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"#Geççek 17 Şubat'ta sizlerle

Ay ay çok heyecanlı

#Geççek will be with you on the 17th of February

Sooo excited"

