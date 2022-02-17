Geççek sözleri! Tarkan - Geççek şarkı sözleri! Geççek şarkısı ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak? Tarkan - Geççek şarkı sözleri nedir?
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Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek yakında çıkıyor. Müzik severler şarkının çıkacağı tarihi ve şarkının sözlerini merak etti. Peki, Geççek şarkısı ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak? Tarkan - Geççek şarkı sözleri nedir? Tarkan - Geççek şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler haberimizde...
Ünlü şarkıcı Tarkan, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısının adını ve yayın tarihini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Megastar, "Ay ay çok heyecanlı" diyerek "Geççek" isimli şarkısının 17 Şubat'ta yayınlanacağını söyledi. Tarkan - Geççek sözleri! Geççek şarkısı ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak? Tarkan - Geççek şarkı sözleri nedir?
TARKAN-GEÇÇEK SÖZLERİ
Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
*****
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
*****
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
*****
Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
*****
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
*****
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
*****
Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
*****
Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
*****
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
*****
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim
TARKAN - GEÇÇEK ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek, 17 Şubat 2022 Perşembe günü çıkacaktır. Şarkının Youtube Tarkan'ın resmi kanalında yayınlanacağı tahmin ediliyor. Şarkının saat tam olarak kaçta çıkacağı bilinmiyor.
Tarkan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:
"#Geççek 17 Şubat'ta sizlerle
Ay ay çok heyecanlı
#Geççek will be with you on the 17th of February
Sooo excited"