Gebze'de öldürülen avukat için Ardahan Barosu'ndan açıklama
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Gebze'de öldürülen avukat için Ardahan Barosu'ndan açıklama

17.03.2021 15:20 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:04

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde icra için gittiği evde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Ersin Arslan (27) için Ardahan'da destek açıklaması yapıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde icra için gittiği evde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Ersin Arslan (27) için Ardahan'da destek açıklaması yapıldı. Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız, "Bugün de hasım bellendik, yaşam hakkımız elimizden alındı. Biz Gebze'de öldürüldük" dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, icra için gittiği evde silahlı saldırıya uğrayarak, yaşamını yitiren avukat Ersin Arslan davasına destek olmak için Ardahan Barosu avukatları, bir araya geldi. Adliye binası önünde toplanan avukatlar, olayı kınadı. Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız, "Bugün de hasım bellendik, bugün de yaşam hakkımız elimizden alındı. Biz Gebze'de öldürüldük. İcra memurlarıyla birlikte Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir eve hacze giden İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız avukat Ersin Arslan, ev sahibinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Borçlu Y.Y. kendisini öldürmek kastıyla doğrudan göğsüne ateş etti, meslektaşımız kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti. Gebze'de hayatını kaybeden genç meslektaşımız avukat Ersin Arslan'a, Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve dayanma gücü, üyesi olduğu İstanbul Barosu Başkanlığı nezdinde tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor; gözaltına alınan saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında davaya müdahale talebinde bulunacağımızı bu vesileyle kamuoyuna duyuruyoruz" diye konuştu. 

Gebze'de öldürülen avukat için Ardahan Barosu'ndan açıklama
Gebze'de öldürülen avukat için Ardahan Barosu'ndan açıklama
Gebze'de öldürülen avukat için Ardahan Barosu'ndan açıklama
Gebze'de öldürülen avukat için Ardahan Barosu'ndan açıklama
Gebze'de öldürülen avukat için Ardahan Barosu'ndan açıklama
Gebze'de öldürülen avukat için Ardahan Barosu'ndan açıklama
Gebze'de öldürülen avukat için Ardahan Barosu'ndan açıklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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