Gebze'de öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı
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Gebze'de öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı

17.03.2021 15:32 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:30

Gebze'de öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı Genç avukatın nişanlısı gözyaşlarına boğuldu Gebze'de icra memurlarıyla beraber haciz işlemleri için gittiği evin sahibi tarafından ateş edilerek öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı.

Gebze'de öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Genç avukatın nişanlısı gözyaşlarına boğuldu

İSTANBUL - Gebze'de icra memurlarıyla beraber haciz işlemleri için gittiği evin sahibi tarafından ateş edilerek öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde genç avukatın nişanlısı gözyaşlarına boğuldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün haciz memurlarıyla birlikte icra işlemleri için gittiği adreste ev sahibi Y.Y. tarafından silahla vurularak öldürülen Avukat Ersin Arslan, son yolculuğuna uğurlandı. Genç avukatın cenazesi önce Esenler'de bulunan baba evine getirildi. Genç avukat için burada helallik alındı. Bu sırada avukatın babası Bahri Arslan, annesi Gülver Arslan ve evlilik hazırlıkları yaptığı nişanlısı Ayşe Gül gözyaşlarına boğuldu. Alınan helalliğin ardından Arslan'ın cenazesi Esenler Mimar Sinan Camii'ne getirildi. Avukat Arslan'ın cenazesine Türkiye Barolar Başkanı Metin Feyzioğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, meslektaşları ve çok sayıda yakını katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ersin Arslan'ın cenazesi defnedilmek üzere Yenidoğan mezarlığına götürüldü. Öte yandan genç avukatın tabutunun üzerine avukatlık cübbesinin de konulduğu görüldü.

Gebze'de öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Gebze'de öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Gebze'de öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Gebze'de öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Gebze'de öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Gebze'de öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Gebze'de öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR

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