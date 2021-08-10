GEBZE'DE ARAZİDEKİ OT VE ÇALILAR YANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GEBZE'DE ARAZİDEKİ OT VE ÇALILAR YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bozuk ormanlık alanda kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bozuk ormanlık alanda kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yanan ot ve çalılar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Saat 18.30 sıralarında Eskihisar Mahallesi Eskihisar Caddesi üzerinde bulunan arazide kuruyan otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Bozuk ormanlık alanda ot ve çalıların tutuştuğunu görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede yayılan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında olay yerinde bulunan bazı vatandaşların itfaiye ekiplerine yardım ettiği görüldü. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

GEBZE'DE ARAZİDEKİ OT VE ÇALILAR YANDI
GEBZE'DE ARAZİDEKİ OT VE ÇALILAR YANDI
GEBZE'DE ARAZİDEKİ OT VE ÇALILAR YANDI
GEBZE'DE ARAZİDEKİ OT VE ÇALILAR YANDI
GEBZE'DE ARAZİDEKİ OT VE ÇALILAR YANDI
GEBZE'DE ARAZİDEKİ OT VE ÇALILAR YANDI
GEBZE'DE ARAZİDEKİ OT VE ÇALILAR YANDI
GEBZE'DE ARAZİDEKİ OT VE ÇALILAR YANDI
GEBZE'DE ARAZİDEKİ OT VE ÇALILAR YANDI
GEBZE'DE ARAZİDEKİ OT VE ÇALILAR YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Bakan Pakdemirli: 'Yunanistan'daki yangın ciddi boyutlara, yerleşim yerlerini tehdit eder hale gelmiş durumda.
Bakan Pakdemirli: "Yunanistan'daki yangın ciddi boyutlara, yerleşim yerlerini tehdit eder hale gelmiş durumda.
İSKENDERUN LİMANINA YANAŞMAK İÇİN AÇIKTA BEKLEYEN GEMİDE YANGIN ÇIKTI-2
İSKENDERUN LİMANINA YANAŞMAK İÇİN AÇIKTA BEKLEYEN GEMİDE YANGIN ÇIKTI-2
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer Ümit Dündar Bülent Turan Bülent Tüfenkci
Magazin Tarkan Tuğba Özay Cem Yılmaz Deniz Akkaya
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GEBZE'DE ARAZİDEKİ OT VE ÇALILAR YANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 20:28:39. #1.16#

title