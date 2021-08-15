Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Afganistan uyruklu cinsel istismar zanlısının tutukluluk halinin sürdüğünü bildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Afganistan uyruklu cinsel istismar zanlısının tutukluluk halinin sürdüğünü bildirdi

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Afganistan uyruklu cinsel istismar zanlısının tutukluluk halinin sürdüğünü bildirdi
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 yaşındaki A.A'ya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 14 Temmuz'da tutuklanan Afganistan uyruklu şüphelinin tutukluluk halinin devam ettiğini bildirdi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 yaşındaki A.A'ya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 14 Temmuz'da tutuklanan Afganistan uyruklu şüphelinin tutukluluk halinin devam ettiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 12 Temmuz'da Pelitli Mahallesi Bağlar Yolu Caddesi'nde yaşanan olaya ilişkin Afganistan uyruklu şüpheli M.A. (20) hakkında, A.A'ya (17) yönelik işlediği "çocuğun cinsel istismarı", "çocuğa karşı cinsel amaç ile kişi hürriyetinden yoksun kılma", "yaşamı tehlikeye düşürecek şekilde kasten yaralama" suçlarından 14 Temmuz'da gözaltı kararı verildiği belirtildi.

M.A'nın, savunmasının ardından tutuklama istemiyle Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği aktarılan açıklamada, şüphelinin aynı gün yapılan sorgulama işlemi sonrası tutuklanarak Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildiği ve halen tutuklu olarak bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, mağdur A.A'nın Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesinde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Kabil'de bekleyiş sürüyor
Kabil'de bekleyiş sürüyor
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'Taliban birliklerimize saldırırsa hızlı ve güçlü bir karşılık görür'
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Taliban birliklerimize saldırırsa hızlı ve güçlü bir karşılık görür"
Taliban sözcülerinden Şahin, Afganistan'daki duruma ilişkin BBC'ye açıklamalarda bulundu Açıklaması
Taliban sözcülerinden Şahin, Afganistan'daki duruma ilişkin BBC'ye açıklamalarda bulundu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Mehmet Şimşek Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Işın Karaca Armağan Çağlayan
Spor Burak Yılmaz Lionel Messi Abdullah Avcı Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Afganistan uyruklu cinsel istismar zanlısının tutukluluk halinin sürdüğünü bildirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 17:41:56. #1.15#

title