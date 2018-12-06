Gbc'den Vali Gül'e Ziyaret

Gaziantep Basın Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Arif Kurt ve yönetim kurulu üyeleri Gaziantep Valisi Davut Gül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyarette GBC Başkanı Kurt, Gaziantep Basının sorunlarına ilişkin Vali Gül'ü bilgilendirdi. Vali Gül, Gaziantep Basının sorunlarını yakından takip ettiğini ifade ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali Davut Gül'ü ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Vali Gül, GBC yöneticilerini makamında ağırlarken, yerel basını önemsediğini söyledi. Gaziantep'te görev yapıyor olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Vali Gül, "Yerel basının önemini ve yaşadığı sorunları biliyorum. Basını önemsiyoruz. Çünkü yerel basın bir şehrin aynasıdır. Yöneticilerle halk arasında köprü vazifesi gören yerel basının güçlü olması gerekir. Bizler sizlerin sayesinde kendimizi halka anlatıyoruz. Hep birlikte şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyarette GBC Başkanı Kurt, Gaziantep Basının sorunlarına ilişkin Vali Gül'ü bilgilendirdi. Kurt, ayrıca GBC'nin çalışmaları hakkında bilgi vererek,"Öncelikle yeni görevinizde başarılar diliyoruz. Bizim ortak noktamız Gaziantep. Gaziantep'in faydasına olan her konuda, sizlerle birlikte çalışmaktan, işbirliği yapmaktan mutluluk duyarız. Cemiyetimiz, Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu'na bağlı, ayrıca çatı kuruluşumuz olan ve 22 bin üyesi bulunan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu üyesiyiz" diye konuştu. - GAZİANTEP