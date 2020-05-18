GBC Başkanı Kurt'tan 19 Mayıs mesajı Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

1919'un Türk ulusunun bağımsızlığının göstergesi olduğuna değinen Kurt mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık meşalesini yaktığı ve kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919, Türk ulusunun bağımsız ve özgür yaşama kararlılığının bir göstergesidir. Bu mücadele sonunda Türk Milleti'nin, 'bağımsız ve hür yaşama' hedefi bir kez daha gerçekleşmiş oldu. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği ve "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan 19 Mayıs tarihinin önemini gençlerimiz daha iyi anlamalıdır" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA