Gazze'deki üniversiteler mali kriz nedeniyle seneye öğrenci alamayabilir

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Gazze'deki bir üniversiteden ve öğrencilerinden detaylar

Gazze Üniversiteleri Kriz Çözüm Komitesi üyesi Yahya es-Serrac ile röportaj

El-Ezher Üniversitesi İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Mazin Hamade ile röportaj Gazze Şeridi'ndeki üniversite yetkilileri, yüksek öğretim kurumlarında yaşanan mali kriz nedeniyle önümüzdeki dönem üniversitelere öğrenci kabul edilemeyebileceğini söyledi.

Gazze'deki üniversitelerin ciddi mali kriz içerisinde olduğunu, öğrencilerin harçlarını ödeyemediğini, çalışanların maaşlarının ödenmesinde sıkıntı yaşandığını kaydeden yetkililer, 2018-2019 döneminde öğrenci kayıtlarındaki yüzde 30'luk düşüşün de bu mali krizden kaynaklandığını ifade etti.

Üniversitelerdeki ekonomik krizin boyutu

AA muhabirine konuşan Gazze Üniversiteleri Kriz Çözüm Komitesi Üyesi Yahya es-Serrac, "Gazze'deki üniversiteler ciddi bir mali krizle karşı karşıya." dedi.

Kriz nedeniyle bir süredir öğretim görevlilerinin maaşlarının ödenemediğini belirten Serrac, üniversitelerdeki biriken memur maaşlarının ödenebilmesi için yaklaşık 30 milyon dolara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Gazze'deki El-Ezher Üniversitesi İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Mazin Hamade ise bölgedeki üniversitelerde yaşanan bugünkü krizin ayak seslerinin yaklaşık 10 yıl önceden duyulmaya başlandığını söyledi.

Hamade, üniversitelerin mevcut finansal açığı kapatamamasının, yüksek öğretim kurumlarının faaliyetlerine devam etmesi önünde çok önemli bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: AA