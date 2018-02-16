Gazze'de 'Abd'nin Kudüs Kararı' Protesto Edildi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İsrail sınırında toplanan Filistinli gençler Göstericilerin lastik yakması Göstericilerin taş atarak karşılık vermesi İsrail güçlerinin protestoculara müdahale etmesi Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi doğusunda İsrail sınırında toplanan Filistinli gençler, ABD'nin Kudüs'ü...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İsrail sınırında toplanan Filistinli gençler
Göstericilerin lastik yakması
Göstericilerin taş atarak karşılık vermesi
İsrail güçlerinin protestoculara müdahale etmesi Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi doğusunda İsrail sınırında toplanan Filistinli gençler, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etti. İsrail güçlerinin protestoculara müdahale etmesi üzerine göstericiler, taş atarak karşılık verdi.