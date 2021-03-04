Gazipaşa'da Osmanlı tuğralı saatin kaldırılması tartışması: Biz Osmanlı kasabası değiliz (2)

'GEÇMİŞİMİZLE GURUR DUYMAMIZ LAZIM'

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Osmanlı tuğrası simgeli saatin bulunduğu yerden kaldırılması tartışmalarına ilçe halkı da dahil oldu. İlçe halkından Ahmet Karabulut, "Havalimanı kavşağına yeni heykeller dikilecekse yine dikilir, ama eskisi neden sökülür? Yerinden kaldırılmak istenen Osmanlı tuğrası. Geçmişimizden utanacak bir şeyimiz yok. Geçmişimizle gurur duymamız lazım hatta. Osmanlı Devleti dünyayı 600 yıl yönetmiş. Bugün büyük devletler arasında yaşam, ayakta kalma mücadelesi veriyoruz. Bugün tuğrasından utandığımız Osmanlı Devleti dünyayı yönetmiş 600 yıl. Geçmişimizden utanacak neden yok, kalkmasın tuğra" dedi.

'ÇOK BÜYÜK YANLIŞ YAPMIŞ'Selçuk Ünal ise, "Atalarımızın mirasına sahip çıkmasını bilmeyen insanlar tuğrayı da söker, bayrağı da indirir, üç hilali de indirir. O tuğrayı sökmesiyle çok büyük bir hata yapmış. Ecdadın yadigarına sahip çıkmamış. Bir de tuğraya saygısızlık yapmış. Çok büyük yanlış yapmış, yanlıştan bir an önce dönmesini tavsiye ederim başkana. CHP'nin belediye başkanları geçmişten beri İnönü'den bu yana CHP zihniyeti böyledir. İstanbul'da biz bunun çok örneklerini yaşadık. Bursa'da yaşadık. Kocaeli'de yaşadık. Edirne'de yaşadık. Kırklareli, Tekirdağ'da yaşadık. Ecdat eserlerine saygı göstermiyorlar. Çok yanlış etmiş. Bir an önce yanlıştan dönmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Hüseyin Adaçay da bu tür şeylerin yanlış olduğunu düşündüğünü aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yücel BULUT