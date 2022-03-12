GAZİOSMANPAŞA'DA TELEFON DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - Gaziosmanpaşa'da, kendisini kurumsal bir firmanın yetkilisi olarak tanıttığı telefoncuyu, 57 bin lira değerinde 8 cep telefonu dolandırdığı belirlenen Volkan Y. gözaltına alındı. Şüphelinin telefoncuyu dolandırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'ndeki telefoncu dükkanına 4 Mart günü gelen bir kişi, kendisini kurumsal bir firmanın yetkilisi olarak tanıttı. İş yeri sahibi R.D. ve Ö.D.'nin güvenini kazandıktan sonra 6 bin 350 lira değerinde 2 cep telefonu satın alan şüpheli, ödemeyi internet bankacılığı uygulaması üzerinden yaptığını bildirdi. Düzenlediği sahte dijital dekontu da iş yeri sahiplerine göndererek, ödemeyi yaptığına ikna etti. İki gün sonra aynı iş yerine tekrar gelen şüpheli, bu yöntemle 51 bin 500 lira değerinde 6 adet cep telefonu daha aldı. Şüpheli iş yeri sahibi R.D. ile birlikte bir bankanın şubesine giderek, kurumsal hesap bile açtırdı. Bu hesaba gelecek ödeme için yeni telefon siparişi veren kişiden iş yeri sahipleri bu sefer şüphelendi. Bankayı telefonla arayan iş yeri sahibi R.D., hiçbir telefon için ödeme yapılmadığını öğrendi. R.D., şüphelini çalıştığını belirttiği kurumsal firmayı da aradı ve orada da hiç çalışmadığı belgisini edindi. Dolandırıldığını anlayan iş yeri sahibi R.D., durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelinin Volkan Y., olduğunu belirledi. Ekipler, Sarıgöl Mahallesi'ndeki evinde Volkan Y.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine getirilen Volkan Y., işlemlerinin adında serbest bırakıldı. Şüphelinin iş yerindeki anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin sürekli telefonda konuşarak, iş yerinde dolaştığı görülüyor.