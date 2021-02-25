Gaziosmanpaşa'da sağlık çalışanını darbeden şüpheli tutuklandı
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Gaziosmanpaşa'da sağlık çalışanını darbeden şüpheli tutuklandı

25.02.2021 19:45 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:48
Gaziosmanpaşa'da sağlık çalışanını darbeden şüpheli tutuklandı

Gaziosmanpaşa bir tıp merkezinde görevli sağlık çalışanı S.G'yi darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gaziosmanpaşa bir tıp merkezinde görevli sağlık çalışanı S.G'yi darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Eski Edirne Asfaltı üzerindeki bir tıp merkezinde görevli sağlık çalışanı S.G'yi darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.B, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcı, şüpheliyi "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

Nöbetçi Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli M.B'nin atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Bu arada, olaya karışan T.T. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Can

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