18 yaşındaki Sevilay'ı öldüren katil zanlısının olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı
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18 yaşındaki Sevilay'ı öldüren katil zanlısının olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 18 yaşındaki Sevilay Kaya'yı bıçakla boğazını keserek öldürüp duvara da "İhanetin bedeli ölümdür" yazan katil zanlısının olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

08.09.2020 12:17 | Son Güncelleme: 08.09.2020 12:54

Gaziosmanpaşa'da birlikte yaşadığı 18 yaşındaki Sevilay Kaya'yı bıçakla boğazını keserek öldüren dini nikahlı eşi Vüsal Oruçov'un olay yerinden çıkarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 5 Eylül'de Merkez Mahallesi Aldemir Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, Vüsal Oruçov kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Sevilay Kaya ile tartışmaya başladı. Oruçov daha sonra eline aldığı bıçakla Kaya'ya saldırdı.

18 yaşındaki Sevilay'ı öldüren katil zanlısının olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı

BOĞAZINI KESİP BİNADAN ÇIKTI

Kaya'nın boğazını kesen Oruçov bir süre daha evde durduktan sonra binadan çıkarak uzaklaştı. Komşularının haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin, yaptığı kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

KAMERALAR KAÇIŞ ANINI KAYDETTİ

Sevilay Kaya'yı öldüren Vüsal Oruçov'un olay yerinden kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kaya'yı öldürdüğü binanın kapısından çıkan Vüsal Oruçov'un, olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı görülüyor.

18 yaşındaki Sevilay'ı öldüren katil zanlısının olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (3)
HASAN: çok filim izlemenin, vatan millet sakarya işte gençlik hevesi
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ALSANA: haberin bir yerine dini nikahlı diye iliştirmişsiniz :D nedir sizin bu her olayı dine bağlama merakınız
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YAŞATTIKLARINI YAŞAMADAN: ölmemen dileğiyle yerin cehennemin dibi hayatın boyunca azap çekersin inşallah
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