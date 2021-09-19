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Gaziler ve şehit aileleri kahvaltıda buluştu

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Gaziler ve şehit aileleri kahvaltıda buluştu

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, gaziler ve şehit yakınları kahvaltıda bir araya geldi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, gaziler ve şehit yakınları kahvaltıda bir araya geldi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah, gaziler, şehit aileleri katıldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Genel Başkan Lokman Aylar, tüm kahraman gazilerin gününü kutladı.

"Gazilik vatan sevgisidir, bayraktır, vatandır, gazilik bu ülkenin şerefidir. Bu ülke topraklarına kanlarını akıtan gazilerimiz, milletimiz için, devletimiz için önemlidir." diyen Aylar, bugün vesilesiyle çeşitli yerlerde programlar düzenlediklerini belirterek, gazilerin ve şehit yakınlarını hatırlamanın sadece bir güne sığdırılmamasını istedi.

Başkan Lokman Aylar, gazilerin ve şehit yakınlarının, her zaman gönüllerinin köşesinde, yüreklerinde olması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu insanlar hayallerini, uzuvlarını, bedenlerini, geleceklerini bu ülke topraklarına feda ediyorlar. Bizlerin güvenle yaşaması ve bu ülkenin bekası için bunları feda ediyorlar. Gazilerimiz naiftir, özellikle şunu rica ediyorum, bir gazi gördüklerinde gaziye acıyarak bakmasınlar. Gazimiz acınacak durumda ve engelli değil, gazi kahraman ve yiğittir, gazi adam kahramanlığını hissetmek ister. Özellikle rica ediyorum, çünkü bu bizim için çok önemli."

Gaziler ve şehit aileleri lehine, özellikle 2002 sonrası 21 kanun maddesinde düzenleme yapıldığını anımsatan Aylar, özlük haklarını iyileştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, "Devletimizin imkanları genişledikçe biliyor ve inanıyoruz ki, gaziler ve şehit ailelerinin de özlük hakları ve yaşam standartları gelişerek aratacaktır." dedi.

Gazilere ÖTV muafiyeti üzerinde çalıştıklarını, gazi maaşları ve gazilere özel konut kredisi ile ilgili taleplerini de ilettiklerini belirten Aylar, bugüne kadar devletten benzer yöndeki taleplerine hep karşılık bulduklarını, bundan sonrada bulacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Gaziler ve şehit aileleri kahvaltıda buluştu

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
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