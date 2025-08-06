Gaziemir sular ne zaman gelecek? İzmir Gaziemir sular neden kesildi?

Gaziemir'de yaşanan su kesintisi vatandaşları mağdur etti. Kesintinin nedeni ve suların ne zaman geleceği hakkında bilgi arayışındaki Gaziemir sakinleri, yetkililerden açıklama bekliyor. İzmir Gaziemir sular neden kesildi?

İZMİR'DE GECE SU KESİNTİLERİ UYGULANACAK

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 6-21 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede, gece saatlerinde dönüşümlü olarak planlı su kesintileri yapılacağını açıkladı. Bu kesintiler her gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

İZSU'nun açıklamasında, kesintilerin temel nedeni olarak iklim değişikliği, yetersiz yağışlar ve bu durumun neden olduğu su kaynaklarındaki ciddi azalma gösterildi. Barajlardaki su seviyelerinin kritik düzeye indiği, yer altı sularında ise verim düşüşü yaşandığı ifade edildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, "İzmir'in su rezervlerinde önemli ölçüde azalma meydana gelmiştir. Barajlarda su seviyesi kritik sınıra yaklaşırken, yer altı kaynaklarında da düşüş nedeniyle verim problemi ortaya çıkmıştır. Yeni su kuyularının açılması, mevcut kaynakların iyileştirilmesi ve tasarruf tedbirlerinin devreye alınması gibi birçok adım atılmıştır. Ancak gelinen noktada, su tüketimini sınırlandırmak kaçınılmaz hale gelmiştir." denildi.

VATANDAŞLARA UYARI: TEDBİRİNİZİ ŞİMDİDEN ALIN

Su kesintilerinden olumsuz etkilenmemek için vatandaşların önceden önlem almaları istendi. Uygulamanın altyapı koşullarına bağlı olarak sadece belirli mahallelerde yapılacağı, gerektiğinde ek duyurularla bilgilendirme sağlanacağı bildirildi.

Elektrik Kesintisi Programı: İlçe İlçe, Gün Gün Detaylar

Ağustos ayı boyunca planlanan gece kesintileri şu şekilde bölgelere ayrılmıştır:

Bölge 1

İlçeler: Bayraklı, Konak, Gaziemir

Kesinti Günleri: 6, 11 ve 16 Ağustos geceleri

Bölge 2

İlçeler: Karşıyaka, Çiğli

Kesinti Günleri: 7, 12 ve 17 Ağustos geceleri

Bölge 3

İlçeler: Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka

Kesinti Günleri: 8, 13 ve 18 Ağustos geceleri

Bölge 4

İlçeler: Bornova, Bayraklı

Kesinti Günleri: 9, 14 ve 19 Ağustos geceleri

Bölge 5

İlçeler: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar

Kesinti Günleri: 10, 15 ve 20 Ağustos geceleri