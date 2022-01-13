Gaziemir'de kan bağışı seferberliği

GAZİEMİR, İZMİR (Bültenler) - Düzenlenen kan kampanyasının startını Gaziemir Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Musa Bina, Gaziemir Halk Eğitim Müdürü Murat İpek, Gaziemir Kızılay Başkanı Davut Dincel, Şehit Uğur Palancı Ortaokulu Müdürü Bülent Akan, Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu Müdürü Mevlüt Akar birlikte yaptı.

Gaziemir Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, "Bugün ilçemizde Şehit Uğur Palancı Ortaokulu'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay tarafından yapılan bir protokol kapsamında gerçekleşen kan bağış kampanyası için buradayız. İlçemizde 15 okulda bu kampanya yürütülecek. Velilerimize, öğretmenlerimize ve mahallelilere duyurular yapılıyor. Bu kış ve salgın döneminde Kızılay'ın kan stoklarının azalması nedeniyle vatandaşlarımızın duyarlı olmasını bekliyoruz. Ben Kızılay'a, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okul müdürlerimize burada görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başarılı bir kampanya olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Türk Kızılay Gaziemir Şube Başkanı Davut Dinçel, "Protokol çerçevesinde bugün Gaziemir'de Milli Eğitim'le beraber Şehit Uğur Palancı Ortaokulu'nda Gaziemir Kaymakamımız Ahmet Süheyl Üçer koordinasyonunda kampanyamızı başlatmış olduk. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Musa Bina'ya ve okul müdürlerimize misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

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