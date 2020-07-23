Gaziemir'de dereye akan kanalizasyon sorunu çözülüyor
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Gaziemir'de dereye akan kanalizasyon sorunu çözülüyor

Gaziemir Beyazevler'de Dere Mahalle olarak bilinen alanda 15 yıldır süren kanalizasyon sorunu tarih oluyor.

Gaziemir'de dereye akan kanalizasyon sorunu çözülüyor
23.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:33

Gaziemir Beyazevler'de Dere Mahalle olarak bilinen alanda 15 yıldır süren kanalizasyon sorunu tarih oluyor. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yerel seçimler öncesinde, "Dere Mahalle'de halen daha kanalizasyon dışarı akıyor. Burayı ziyaret ettiğimde kanalizasyonda oynayan çocuklara şahit oldum. Sadece onların sorununu çözsem bile bu belediye başkanlığı bana yeter" diyerek söz verdiği alandaki sorunun çözülmesi için İZSU ile iş birliği halinde çalışmalara başlandı.

Gaziemir'de Beyazevler Mahallesinde 11 evin kanalizasyonu arazi yapısı nedeniyle 15 yılı aşkın süredir dereye akıyor. Çocukların üzerinde oyunlar oynadığı ve bulaşıcı hastalık riskiyle karşı karşıya kaldığı alan ile ilgili seçim öncesinde bölgede inceleme yapan ve yurttaşlarla görüşen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, alanda oynayan çocuklardan çok etkilenmiş ve "Sadece burayı çözsem bile bu bana yeter" demişti. Sözün ardından başkanlık koltuğuna oturan Arda'nın İZSU yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından sorunun çözümü için adımlar atıldı. Alanda çalışmalar başladı.

İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, Başkan Yardımcıları Necati Kırmaz, Deniz Dinler, Gaziemir Belediye Meclisi Üyesi İbrahim Özkara ile çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Arda, yapılacak çalışma sonunda 11 evin kanalizasyonunun düzenlenecek kanal yoluyla ana kanala bağlanacağını, oradan da Yobaz Deresine deşarj edileceğini açıkladı.

"Çocuklar beni çok etkiledi"

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, seçimden 1 ay önce bölgede inceleme yaptığını ve atıkların aktığı derede oynayan çocuklar gördüğünü belirterek, "Bu durum beni çok etkilemişti. 21. yüzyılda Gaziemir'de böyle bir görüntünün olmasına izin veremezdim. İZSU yetkilileriyle uzun görüşmeler gerçekleştirdik. 11 haneyi ilgilendiren bu sorunun çözümü için onlar da hızlıca harekete geçti. Çalışmalar başladı. Çok kısa sürede bu sorun tarih olacak" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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