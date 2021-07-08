Gaziemir Belediye Başkanı'nın davasında Facebook'un ABD'deki merkezinden bilgi istenecek

İZMİR'de Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, Facebook'un ABD'de bulunan merkezine yazı yazılarak, paylaşım yapılan hesaba ait ID numarasının tespiti ve...

İZMİR'de Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, Facebook'un ABD'de bulunan merkezine yazı yazılarak, paylaşım yapılan hesaba ait ID numarasının tespiti ve IP detay bilgilerinin istenilmesine karar verildi.

Geçen ocak ayında Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımların yapıldığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Arda'nın, 'Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamalarıyla cezalandırılması talep edildi.

İzmir 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 3'üncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vekili avukat Gülşen Gezici ile sanık belediye Başkanı Halil Arda'nın vekili Avukat Ayşe Zübeyde Aydın katıldı. Hakim, geçen celselerde Facebook'tan istenen yazının İstanbul'daki şirketin hukuk bürosundan geldiğini ve dosyaya konulduğunu söyledi.ABD'YE YAZI YAZILMASINA KARAR VERİLDİSöz alan avukat Gülşen Gezici, sanık Belediye Başkanı Arda'nın cezalandırılmasını talep etti. Avukat Gezici, "Biz daha önce belirttiğimiz gibi Facebook'tan bilgi ve belge getirtilmesine gerek olmadığını düşünüyoruz. Dinlenen tanıklar ve daha önceden sunduğumuz ekran görüntüleri, paylaşımların sanığın sayfasından yapıldığını belgelemiştir. Sanık da kotasının 5 bini doldurması sebebiyle sayfayı beğeni sayfasına çevirdiğini de beyan etmiştir. Bu nedenlerle sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.Duruşmada konuşan Arda'nın avukatı Ayşe Zübeyde Aydın ise, "Söz konusu paylaşımların müvekkil tarafından yapıldığını kabul etmiyoruz. Siber suçlardan alınan raporda yazışmaların tespit edilemediği ve Facebook'tan tespit edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenlerle ilgili bilgilerin ABD'ye talimat yazılarak Facebook'tan istenmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından hakim, paylaşım yapılan hesaba ait ID numarasının tespiti ve IP detay bilgilerinin istenilmesi için Facebook'un ABD'de bulunan merkezine yazı yazılıp, tercüme ettirilmesini ardından da yetkili adli makama iletilmek üzere Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı