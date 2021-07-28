Gaziantepli şehidin naaşı memleketine getirildi

Kuzey Irak'taki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün naaşı memleketi Gaziantep'e getirildi.

Kuzey Irak'taki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün naaşı memleketi Gaziantep'e getirildi. Şehidin naaşı, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Goraspi Üs Bölgesi'nin güneyinde arama tarama faaliyeti yapan Türk Silahlı Kuvvetleri ile bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük (28) ve Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer (Aksaray) şehit olmuştu. Şehit askerler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından şehitlerin naaşı memleketlerine uğurlandı.

Şehit Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün naaşı da memleketi Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, askeri erkan, kent protokolü ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Şehidin naaşı, karşılama töreni sonrası öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı ve defin işlemleri için Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki Bahaeddin Nakıpoğlu Camii'ne uğurlandı.

(Said Vakkas Yağcı - Faruk Polat/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı