Gaziantepli komedyen korona günlerinde paylaşımlarıyla güldürüyor
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Orhan Uslu, Gaziantep, Yerel

Gaziantepli komedyen korona günlerinde paylaşımlarıyla güldürüyor

Gaziantepli komedyen korona günlerinde paylaşımlarıyla güldürüyor Gaziantep'in ünlü komedyeni sosyal medyadan korona günlerinde yaptığı paylaşımlarla güldürüyor.

19.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:16
Gaziantepli komedyen korona günlerinde paylaşımlarıyla güldürüyor

Gaziantepli komedyen korona günlerinde paylaşımlarıyla güldürüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in ünlü komedyeni sosyal medyadan korona günlerinde yaptığı paylaşımlarla güldürüyor.

Gaziantep'in ünlü komedyeni ve tiyatrocusu Orhan Uslu, korona günlerinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Korona virüs nedeniyle zor günler geçirenler için paylaşımlarda bulunan Uslu, takipçilerini kahkahaya boğuyor. Kentin pek çok noktasında çektiği videolarla takipçilerinin yüzlerini güldüren Uslu, korona virüsten korunma yöntemlerini de anlatıyor. Gaziantep'in sevilen Çeled Uşaklar Tiyatro Topluluğunu da yöneten Uslu, paylaştığı videolarla beğeni topluyor.

Korona virüs günlerinde çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşan Uslu, kenttekiler tarafından alkışlanıyor. Emniyet güçleriyle de video çeken Uslu, sosyal mesafe kuralına ve maske ile dolaşmaya dikkat çekiyor. Videoların da vatandaşların kurallara uymasını da isteyen Uslu, korona virüsle ilgili sosyal medya hesabında mesajlar paylaşıyor. Uslu, videolarının 3 milyon fazla kişi tarafından görüntülendiğini bildirdi.

Gaziantepli komedyen korona günlerinde paylaşımlarıyla güldürüyor

Kaynak: İHA

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