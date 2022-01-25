Gaziantepli hayırseverlerin yardımları Cerablus'a ulaştırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantepli hayırseverlerin yardımları Cerablus'a ulaştırıldı

Gaziantepli hayırseverlerin yardımları Cerablus'a ulaştırıldı
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantepli hayırseverlerin desteğiyle toplanan 1200 soba, 200 ton kömür ve 1200 gıda kolisi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında özgürleştirilen Suriye'deki Cerablus bölgesinde yaşayanlara ulaştırıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantepli hayırseverlerin desteğiyle toplanan 1200 soba, 200 ton kömür ve 1200 gıda kolisi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında özgürleştirilen Suriye'deki Cerablus bölgesinde yaşayanlara ulaştırıldı.

Gaziantep Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Suriye'deki mülteci kamplarında zor kış şartlarında yaşamlarını sürdüren savaş mağdurları için "Minik Eller Üşümesin" isimli yardım kampanyası başlattı.

Bu kapsamda Gaziantep'teki hayırseverlerin bağışladığı 1200 soba, 200 ton kömür ve 1200 gıda kolisi Cerablus'un Hallavi Çadır Kenti'ndeki Suriyelilere dağıtıldı.

Gaziantep Müftüsü Hüseyin Hazırlar, yardımda bulunanlara teşekkür ederek, bölgeye desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Gaziantepli hayırseverlerin yardımları Cerablus'a ulaştırıldı

Gaziantepli hayırseverlerin yardımları Cerablus'a ulaştırıldı

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Cerablus, Suriye, Kömür, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title