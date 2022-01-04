Gaziantep Valisi Gül'den sınır hattında inceleme

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Oğuzeli ilçesindeki Ermiş Sınır Karakolu'nu ziyaretti, sınır güvenliğiyle ilgili bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Gül'e karakol ve sınır hattı ziyaretinde Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan eşlik etti.

Gül, hudut hattında pusu, devriye, keşif ve gözetleme faaliyetleri yürüten komandoların ve özel eğitimli köpeklerin güvenlik hizmetlerinin detayları konusunda yetkililerden bilgiler aldı. Daha sonra Gül, karakolun sınır gözetleme kulesine çıkarak, sınır geçiş bölgesini inceledi.

Sınırda birçok çalışmanın yürütüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Köprübatı Hudut Karakolu'nda 25 metre asansörlü çelik kule hizmet vermeye başladı, güzergahta kritik bölge olarak değerlendirilen menfezlere 30 hareket odaklı sensör yerleştirildi, kritik öneme sahip 42 menfez geçişi de kapak ile güçlendirildi. Şehit Kazım Fevzi Hudut Karakolu ile Ermiş Hudut Karakolu arasında 15 kilometre modüler beton duvar yolunun aydınlatması ve Köprübatı Hudut Karakolu çevresinde 1,6 km aydınlatma çalışması tamamlandı. Bölgede etkinliği artıran 10 drone da kritik noktalarda gözetleme yapmak üzere hizmete girdi. Sacir dere yatağının ıslahı, Şehit Süleyman Kalaycı Hudut Karakolu'nun doğusundaki 22 kilometre yolun aydınlatılması ve Şehit Süleyman Kalaycı ile Karkamış hudut karakolları arasındaki 22 kilometre alanda dolgu çalışması yapıldı. Bu çalışmalarla hudut hattındaki etkinliğin en yüksek seviyeye çıkartılması hedefleniyor."