Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller son yolculuğuna uğurlandı

Görevli olduğu Suriye'nin Cerablus kentindeki odasında ölü bulunan Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurladı

SİVAS - Görevli olduğu Suriye'nin Cerablus kentindeki odasında ölü bulunan Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurladı.

Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Fırat Kalkanı Harekatı ile Demokratik Suriye Güçleri'nin kontrolünden alınan Cerablus kentinde koordinatör olarak görev yaparken geçtiğimiz gün odasında ölü olarak bulunmuştu. Geçtiğimiz gece cenazesi memleketi olan Sivas'ın Şarkışla ilçesine getirilen İmamgiller için bugün öğle namazının ardından, ilçe Kaymakamlığı önünde cenaze namazı kılındı. İmamgillerin tabutu Türk bayrağına sarıldı.

Namaz öncesi İmamgillerin biyografisi okuldu. Ardından HYSK Başmüfettişi olan kardeşi Hüseyin Turgut İmamgiller bir konuşma yaptı. Konuşmasında ; "Tek tesellim yüce devletimizin tekrar barış ve huzur getirdiği o topraklarda, barış ve huzur için hizmet ederken görevinin başında vefat etmesidir."dedi.

Bir konuşma da dönem arkadaşı olan Kayseri Vali Yardımcısı Nail Anlar yaptı. Anlar ise konuşmasında, "Vakur duruşu ile örnek davranışları ile görevde bulunduğu uzun yılların bilgi birikimi ile ülkemiz için çok önemli bir değerdi."dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise yaptığı konuşmada, "Vakur duruşu ile bir yiğidimizi ebedi istiratgahına gönderiyoruz. Çalıştığı her yerde, gönlü ile yüreği ile kararlılığı ile hizmet etmiştir. Ölüm acıdır, hele genç yaşta gelince daha acı oluyor. Ancak üstat Necip Fazıl diyor ki 'Ölüm güzel şey perde arkasından haber, hiç güzel olmasıydı ölürmüydü peygamber. Bundan sonra ailesi ailemiz kardeşleri kardeşimizdir."dedi.

Konuşmaların ardından cenaze namazını ilçe müftüsü Tayyip Koçer kıldırdı. Cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Gaziantep Valisi Davut Gül, siyasiler, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından İmamgillerin naşı ilçe mezarlığında defnedildi.

Kaynak: İHA