Gaziantep Üniversitesinde mezuniyet sevinci

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 2018-2019 akademik yılında 8 bin 750 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Merkez Kampüs Yeni Meydan'da yapılan ve kortej yürüyüşü ile başlayan törene, Vali Davut Gül, MHP Gaziantep milletvekilleri Sermet Atay ile Muhittin Taşdemir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Erdem Güzelbey, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, protokol üyeleri, öğrenciler ve yakınları katıldı.

Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, yeni hayatlarında başarılar diledi.

Gençlerin ülkenin geleceğinde önemli rol aldıklarını belirten Gül, şunları kaydetti:

"Sizler şimdi mezun oldunuz ve yeni bir hayata başlayacaksınız. Artık ülkesi ve vatanı için üreten, çalışan bireyler olacaksınız. Güzel ülkemiz için çok çalışmalı ve sürekli kendinizi yenilemelisiniz. Avrupa'da en genç nüfusa sahip ülkelerin başında gelmekteyiz. Bu bizim için oldukça pozitif bir gelişmedir. Tabi bu gençlerimiz kolunda altın bilezik olan mesleklerini en iyi şekilde yapıp hem kendilerine hem ailelerine hem de vatanına en büyük hizmeti yapacaktır."

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür ise her mezuniyet töreninde heyecanlandıklarını ifade ederek, bugün 8 bin 750 öğrencinin mezun olduğunu söyledi.

Üniversitelerinin, bölgenin en iyi eğitim yuvalarından biri olduğunu anlatan Gür, "Türkiye'de ilk ve tek olan 3 dilde eğitim Gaziantep Üniversitesinde yapılıyor. Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak eğitim veriyoruz. Bunlarla birlikte biz şu anda yine bir ilki yaparak, 122 Arapça lisans öğrencimizi de bugün mezun ediyoruz. Bizler bu üniversitede uluslararası pilotlar da yetiştiriyoruz. Bu da bizim ne kadar evrensel bir kurum olduğumuzu gösteriyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere diplomaları ve ödülleri verildi. Daha sonra öğrenciler, keplerini fırlatarak, mezuniyet sevincini yaşadı.

Kaynak: AA