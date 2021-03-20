Tüp mide ameliyatı ile biri 65, diğeri 32 kilo verdi

GAZİANTEP'te, fazla kilolarından şikayet eden Yusuf Bedir (29) ile Eda Doğan (22) tüp mide ameliyatı oldu. Yusuf Bedir 8 ayda 65 kilo vererek 175 kilodan 110 kiloya, Eda Doğan ise 5 ayda 32 kilo vererek 95 kilodan 63 kiloya indi.

Gaziantep'te küçüklüğünden beri fazla kilolarından şikayetçi olan Yusuf Bedir, ilerleyen yıllarda bu nedenle sağlık sorunları yaşayınca tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Ameliyat öncesi uygun kıyafet bulamadığı için özel olarak diktiren Bedir, tüp mide ameliyatı ile 8 ayda 65 kilo verdi. Ameliyat öncesi giydiği kıyafetlerin artık içerisinde kaybolduğunu belirten Yusuf Bedir, "175 kilo ile mide ameliyatına girdim ve 8 ayda 65 kilo verdim. Şu anda 110 kiloya kadar geriledim. Tüp mide ameliyatı ile midemin yüzde 80'i alındı. Ameliyattan sonra doktorumun tavsiyeleri ile diyetlerime ve günlük sporlarıma çok dikkat ettim. Günlük 15 bin adım yürüyüş yapıyorum. Şu anda istediğim kıyafetleri alabiliyorum. Ameliyattan önce 8 XL kıyafetler giyiyordum ve hiçbir mağazada bulamıyordum. Şu anda XL kıyafet giyebiliyorum. Artık istediğim kıyafeti mağazalardan gidip kendim seçebiliyorum. Bunun mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

'MİDE AMELİYATI 5 AYDA 32 KİLO VERDİM'Mide ameliyatı ile beş ayda 32 kilo verip 95 kilodan 63 kiloya düşen Eda Doğan ise, "95 kilo ile mide ameliyatına girdim. 95 kilo bir kadın için çok fazla. Ameliyatımın üzerinden beş ay geçti şu anda 63 kiloya kadar düştüm. 32 kilo verdim. Kilo almamak için işim gereği çok hareketliyim. Bunun yanında da günlük 20- 25 bin adım yürüyüş yaparak spor yapıyorum. Ameliyat için çok büyük tereddütlerim vardı ilk başta. Hocamızla detaylı görüştüm ve obeziteden kurtulmak için karar aldım. Dış görünüşüm ile büyük sıkıntılarım vardı. Aynaya baktığımda mutlu değildim. Sağlık problemlerim baş göstermeye başlamıştı. Şu anda kendimi çok hafif hissediyorum. Kilolu olduğum zamanlarda mağazalara gitmeye korkuyordum. Size uygun kıyafetlerimiz yok deniliyordu. Bu beni çok üzüyordu. Şu anda kendime öz güvenim geldi. İstediğim mağazadan istediğim kıyafetleri alabiliyorum ve en önemlisi sağlıklıyım" şeklinde konuştu.'TÜP MİDE AMELİYATLARINDA RİSK BİNDE İKİ SEVİYELERİNDE'Ameliyatları gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Anıl Özmutlu, tüp mide ameliyatının çok düşük riskli bir ameliyat olduğunu söyledi. Tüp mide ameliyatıyla obezite hastalığından kurtulmanın mümkün olduğunu dile getiren Op, Dr. Özmutlu, şöyle konuştu:

"Şişmanlık için gastrik bypass ve tüp mide ameliyatlarımız var. Şu anda dünyada en yaygın olanı ise tüp mide ameliyatı. Kapalı olarak karın kısmında dört delik açılarak ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Bu ameliyatın sonucunda midenin yüzde 80'ini kesip çıkarıyoruz. Böylelikle hastanın yeme hissi baskılanıyor. Hastalarımız vücut endeksleri kapsamında ideal kilolarına ulaşabiliyor. Biz burada hastalarımıza yeni bir yeme alışkanlığı ve yaşam biçimi kazandırıyoruz. 180 kilo ile ameliyata girip şu anda 110 kiloya kadar düşen hastalarımız var. Üst sınır olarak şu ana kadar 220 kiloya kadar ameliyatlar yaptık ve ideal kilolarına ulaştılar. Tüp mide ameliyatından kesinlikle korkulmamalı. Tüp mide ameliyatında risk şu anda binde iki seviyelerindedir. Ameliyattan sonra beslenme alışkanlığı ve egzersizler çok önemli. Kilo ve obezite kişinin yaşam kalitesini düşüren bir problem."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA