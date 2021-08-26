Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Yıldırım ihracat rakamlarını değerlendirdi
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Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Yıldırım ihracat rakamlarını değerlendirdi

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Yıldırım ihracat rakamlarını değerlendirdi
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ağustos ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ağustos ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, buradaki konuşmasında, Gaziantep'in ihracat performansına değinerek, ihracatta yüksek performans göstermeye devam ettiklerini ifade etti.

Ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 5 milyar 554 milyon 113 bin dolar ihracata ulaştıklarını belirten Yıldırım, "7 aylık dönemde ihracatımızın sektörel dağılımına baktığımızda 1 milyon 298 milyon dolar ile halı şampiyon. Halı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 42 artış göstermiş. Halıyı hububat ve ardından da tekstil takip ediyor. Ben emeği geçen tüm ihracatçı üyelerimizi kutluyorum, emeklerine sağlık." ifadelerini kullandı.

Gastronomi sektörüne ilişkin yürütülen faaliyetler ve projelere de değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Güçlü olduğumuz, göz bebeğimiz, ağzımızın tadı, şehrin vitrini, imajı niteliğindeki gastronomi alanında Odamızın geliştirdiği önemli projeler var. Gastronomi sektörüne değer katacak işlere imza atıyoruz. Geçtiğimiz hafta Çalışma Bakanlığı ve Avrupa Birliği destekli GTO VOC-Test Projesi için tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yaptık. GTO Mesleki Yeterlilik Merkezimiz bünyesinde, gastronomi için sınav ve belgelendirme merkezi kuruyoruz. Malumunuz sektör çok lezzetli ama nitelikli işgücü ve standart konusunda sorunları var. Bu noktada bu projemizin sektöre büyük katkı sunacağından şüphem yok. Aynı şekilde şehrimize ve sektöre çok önemli bir katkı sunacak Gastronomi Akademisinde de çalışmalar hızla devam ediyor. Akademimizin inşaat işleri tamamlandı. 1 ay içerisinde tüm eksikleri giderip akademi faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Adından söz ettirecek, marka olacak ve şehrimiz gastronomi sektörüne 'Sofrada Lezzet Hizmette Kalite' sloganıyla ivme kazandıracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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